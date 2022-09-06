拜登：如习去G20 峰会 会与他会面

拜习会晤？

美国总统拜登9月6日表示，如果中国国家主席习近平参加 11 月在印度尼西亚巴厘岛举行的 G20 峰会，他“肯定”会与他会面。拜登表示：“如果他在那里，我相信我会见到他，”他在回答有关可能采访的问题时说，因为中美之间的竞争每天都在变得更加紧张。

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此前媒体报道，中国领导人习近平和俄罗斯总统普京将出席11月在印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会（G20）。

印度尼西亚总统佐科·维多多的非官方顾问、前内阁秘书安迪·维贾詹托向路透社表示，上述消息源自维多多本人向其告知。

根据《华尔街日报》8月中旬的报道，在参加完20国集团峰会之后，习近平预计会从巴厘岛飞往泰国首都曼谷，参加在那里举行的亚太经合组织峰会。而知情人士称，在这两场会议之间有大概两天的间隔时间，一个可能的选项是安排中美领导人在此期间举行一次会晤，但是相关计划尚处于初始阶段，而且随时有可能发生变动。

针对该报有关习近平可能参加20国集团峰会计划的问询，中国外交部回应表示：“中国支持印尼和泰国担任两场重要会议的主席国，并且愿意和各方携手，共同推进会议取得积极成果。”