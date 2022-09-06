方济各与习近平哈萨克时间平行 见不见称受关注

中国/美国梵蒂冈

哈萨克斯坦外交部5日宣布中国国家主席习近平将于14日抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹（Nur-Sultan）进行国事访问。由于罗马天主教皇方济各13到15日也在努尔苏丹，外界关注方习两人届时是否会面。2019年习近平访问意大利时曾有酝酿促成习近平与方济各会见，但终因忌惮中共党内压力因素而未果。

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据中央社今天发自梵蒂冈报道称，习近平月中访哈萨克斯坦，会否与教宗见面受关注。据宗教新闻网Aleteia指出，教宗方济各（Pope Francis）将于13到15日赴努尔苏丹参加一场由哈萨克斯坦政府筹办的宗教峰会，时间与习近平访问哈萨克斯坦有重叠。

哈萨克斯坦外交部发言人斯马迪亚罗夫（Aibek Smadiyarov）表示，目前还不清楚习近平会否出席宗教峰会。Aleteia认为如果习近平与会，有机会促成史上头一遭中国领导人与教皇会面。

斯马迪亚罗夫表示，官方行程上习近平这次到访主要是洽签两国双边政治、商业、经济、文化和人道主义等领域的相关合作协议，他说，“（习近平）这次是应哈萨克斯坦总统·托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）之邀来访”。

据中央社说，中梵关系始终是外界关注焦点，最近几年教宗多次向中方试探可行的访中契机，甚至习近平2019年访问意大利时，教廷高层也向意媒透露，日理万机的教宗为安排“习方会”特别空出3天行程，但最后仍因中共顾虑党内压力破局。