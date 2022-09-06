英国新首相特拉斯对中国或采取更强硬立场

中国/英国

英国政界对中国最坚定的批评者之一周二成为英国首相，自封为战后西方世界秩序捍卫者的特拉斯接替了对北京强硬政策未能加强的约翰逊。作为外长，特拉斯就直言不讳地批评中国，新首相希望对抗中国日益强大的力量。一般认为，英国新任首相特拉斯对中国采取更强硬立场。

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英国新首相特拉斯在得到了英国女王的许可之后将走马上任。特拉斯的外交强硬立场，立刻引发对英国与中国关系走向聚焦。

据路透社今天报道称，伦敦和北京之间的关系在过去十年中恶化，因为英国越来越担心向中国投资敞开大门可能会带来国家安全风险，而且中国的军事和经济自信可能会影响英国脱欧后的自由贸易议程。

新首相特拉斯认为中国是对以规则为基础的国际秩序的威胁，该秩序支配着二战后的贸易和外交，而特拉斯认为自己的角色是建立一个防御壁垒。据特拉斯在今年早些时候的一次高调演讲中说，“各国必须遵守规则，其中包括中国。” 特拉斯警告说，如果中国不遵守全球规则，它将阻碍中国作为超级大国的崛起，中国应该学习西方对俄罗斯入侵乌克兰的强劲经济反应。

她说，中国的崛起并非不可避免，西方应确保北京称是自己领土的台湾能够自卫。

中国共产党官方报纸《人民日报》出版的《环球时报》称特拉斯​​为“激进的民粹主义者”，并表示她应该放弃“过时的帝国主义心态”。中国外交部发言人毛宁6日表示，中国希望与英国的关系保持“正确轨道”。

总部位于伦敦的地缘战略委员会联合创始人詹姆斯·罗杰斯（James Rogers）表示，特拉斯将对中国收购英国公司施加更多限制，并将采取更多措施将各国团结起来对抗中国的崛起。他认为，“特拉斯了解短期经济利益可能产生长期战略和政治影响，特拉斯将努力比过去更有效地平衡这些影响。”

据路透社说，在前首相卡梅伦（David Cameron）的领导下，英国和中国建立了“黄金时代”关系。卡梅伦在2015年说他想成为北京在西方最亲密的朋友。

但在过去七年中，随着英国首相三次换届以及对北京贸易做法的批评越来越多，以及在香港，新疆和自由人权等问题上的争吵，英国已从中国在欧洲最大的支持者变成了最激烈的批评者之一。即使约翰逊称自己为“狂热的亲中派”，保守党对中国的敌意也越来越大。

政府最近采取行动限制中国在英国核电领域的参与。特拉斯还签署了国防协议，向澳大利亚提供建造核潜艇的技术，以帮助抵制中国日益增长的实力和影响力。

去年，作为贸易部长，特拉斯警告说，除非西方对北京采取强硬态度并推动世界贸易组织改革，否则西方可能会失去对全球贸易的控制。特拉斯说，“如果我们不采取行动，那么我们将面临全球贸易在最大的暴政下分裂的风险。”

路透社说，2021 年晚些时候，特拉斯说服 G7 其他外长在闭幕公报中加入了谴责中国经济政策的一句话，即北京的全球投资政策可能使较贫穷的国家陷入债务陷阱。

预计特拉斯将任命一名与她的世界观一致的外交大臣——其盟友詹姆斯·克莱弗利 (James Cleverly) 有望接任这项工作，并由著名的对华鹰派汤姆·图根哈特 (Tom Tugendhat) 协助担任安全部长。

英国前外交官查尔斯·帕顿 (Charles Parton) 花了 22 年时间对中国进行分析，现在是皇家联合军种研究所智库的副研究员，他表示，尽管中国可能会威胁要撤回投资，但这种情况不太可能发生。他认为，“中国不是慈善机构。但我们的工作是看看这些投资是否继续符合我们的利益。”