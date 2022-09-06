路透社：美国禁售AI晶片 中国大学及国家机构需求量大

美禁售AI晶片

路透社一篇评论分析称，中国一些顶尖大学和国家研究机构正依靠一款美国的电脑晶片来推动其人工智慧（AI）技术，但华盛顿已限制这款晶片出口到中国。

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美国晶片设计商辉达（NVIDIA Corp）上周表示，美国政府官员已下令该公司停止出口A100和H100晶片到中国。美国超微公司（AMD）也表示，新的许可要求现在不准其MI250先进AI晶片出口到中国。

这项发展说明，在台海情势趋于紧绷的同时，美国牵制中国科技能力的行动正在大幅升级，而辉达以及几乎所有其他主要晶片制造商的产品，都是由台湾代工生产。

对于美国实施出口禁令的作法，中国宣称将徒劳无功。

路透社对过去两年十几项公开的政府标案进行检枧，发现中国一些最具战略性的研究机构对辉达的招牌晶片A100需求殷切。

其中一项标案显示，去年10月，中国顶尖的清华大学斥资逾40万美元购入两部由4颗A100晶片驱动的辉达AI超级电脑（supercomputers）。

同一个月，中国科学院（Chinese Academy of Sciences，CAS）计算技术研究所（Institute of Computing Technology）花了约25万美元购买A100晶片。

今年7月，中国科学院大学“人工智能学院”也花了约20万美元添购高科技设备，其中包括部分由A100晶片驱动的伺服器。

去年11月，广东暨南大学“网络空间安全学院”花费逾9万3000美元购买一台辉达AI超级电脑 ，而其“智能科学与工程学院”仅上个月便花了近10万美元购买8颗A100晶片。

值得注意的是，中共中央军委会直接领导的“中国人民解放军国防科技大学”（NUDT），也是A100晶片的买家之一。

NUDT的天河二号超级计算机，是世界最强大的超级电脑之一。这所大学于2015年被美国列入黑名单，美国以国家安全为由，禁止该大学购买其超级电脑使用的英特尔（Intel）处理器。

标案还显示，山东、河南和重庆等省市政府支持的较不知名机构和大学，也有购买A100晶片。

对于A100出口受限制所造成的冲击，上述机构以及辉达公司皆不愿评论。8月31日，辉达宣布出口禁令恐令该公司本季损失4亿美元对中国的潜在销售额，并表示计划寻求新规则的例外情况。

辉达和AMD晶片短缺可能阻碍中国公司发展影像和语音辨识等先进计算技术。这类技术在智慧型手机等消费性应用中很常见，但也具有军事用途，如扫瞄卫星图像以寻找武器或基地，以及过滤数位通讯以收集情报等。

专家表示，中国晶片制造商要造出能取代辉达和AMD的先进晶片很难，买家可能选择多款低阶晶片作为替代。

路透社无法在中国政府资料中，找到任何提及另两种受限制晶片的标案，即辉达的H100和AMD的MI250。

不过有些标案特别提及向美国英特尔公司购买晶片，以及提议购买较不精密的辉达产品，凸显中国对一系列美国晶片技术的依赖。