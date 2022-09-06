香港报告首例猴痘病例 港府提高猴痘警戒级别

首例猴痘病例

香港9月6日报告了首例猴痘病例，确诊患者是一名30岁男性，曾有美国和加拿大旅行史，经过菲律宾抵达香港。该患者目前在玛丽医院接受隔离治疗。香港政府已向北京中央政府和世界卫生组织报告了该病例，并将启动应急机制。

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香港卫生署表示，这名男子9月5日从菲律宾抵达香港，在酒店隔离期间发现皮疹等相关症状，经复检核实后确诊。香港卫生署卫生防护中心总监徐乐坚表示，猴痘目前在香港传播的风险相当低，这种病毒传播需要长时间暴露接触。徐乐坚介绍说，这名患者在海外曾经有高风险活动，前几天出现皮疹，隔离第一天就发展到咽痛和吞咽困难的症状。

目前香港还没有猴痘密切接触者，香港政府将提高猴痘警戒级别。目前中国大陆也没有本土猴痘病例。

为应对猴痘疫情，香港政府上周表示正在完成与猴痘疫苗生产厂商的谈判，本月首批猴痘疫苗有望运抵香港。港府还安排了专门场所用于隔离猴痘患者及密切接触者。香港医院管理局表示将安排病床、人力和药物用于猴痘患者治疗和隔离，密切接触者需隔离21天。

世界卫生组织7月宣布将猴痘列为国际关注的突发公共卫生事件，目前超过90个非流行国家报告了疫情，确诊病例超过52,700例，非流行国家报告了首例死亡病例。

香港政府仍然要求入境人员需在酒店接受隔离，强制隔离的新冠防疫政策被认为影响经济和人员流动而遭到商界反对。香港特首李家超表示，政府正在准备于11月举办大型活动，隔离天数有望进一步缩短，新增的猴痘病例给该决定增加了不确定因素。