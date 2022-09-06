20大前北京防疫拉警报 北京化工大学爆疫情

中国/20大/新冠病毒

北京化工大学昌平校区报告新增1名新冠病毒本土感染者和5名核酸初筛阳性人员，校园已暂停一切聚集活动。据中央社今天说，显示中共20大召开前首都疫情防控拉警报。

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据北京市政府今天上午通报，9月5日晚间，北京化工大学昌平校区报告新增1例新冠病毒本土病例和5名核酸初筛阳性人员。

北京市疾控中心副主任刘晓峰通报，感染者自8月28日返京后未出校，9月4日出现发烧等症状，9月5日就诊，当天报告核酸检测结果为阳性，9月6日诊断为确诊病例，临床分型为轻型，已转至定点医院隔离治疗。昌平另5名核酸初筛阳性人员则均为上述感染者同校学生，今天进行核酸检测初筛结果为阳性，正在复核中。

据中央社说，中国共产党第20次全国代表大会将于10月16日在北京举行，为严防疫情干扰，北京市3日宣布从严限制人员进返北京，对7天内有1例及以上感染者所在县市区级旅居史人员严格限制进返京。同时，任何人抵达北京后，24小时内需进行一次核酸检测，72小时内再次检测，且7日内不聚餐、不聚会、不聚集等，面对传播性更强的Omicron BA.5病毒，首都疫情防控拉警报。