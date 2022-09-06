CNN报道：20大前中共封控了74座城市3.13亿人口

媒体

为彻底执行中国国家主席习近平坚持的“动态清零”政策，中国各省市政府赶在中共20大前全力以赴试图扑灭新冠疫情。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，自8月下旬以来至少有74座城市、逾3.13亿人口处于全城或部分防疫封控中，预估未来几周更多的城市也将被置于封控之中。

广告 继续浏览后续

在全球绝大多数国家都已放松甚至完全开放防疫管控、让民众的生活和经济生产恢复正常的时刻，北京当局不顾对民众生活和经济发展的冲击，动辄封控的举措特别惹人注目，也令人费解。不少公共卫生专家认为，中国的严厉封控措施中融入了太多的政治因素和政治考虑。

报导指出，中共第20次全国代表大会预定下月16日召开，外界预期习近平将取得第3个5年的总书记任期；20大不仅要为中共取得的成就大唱赞歌，而且也要历数习近平主政十年来的“丰功伟绩”，包括“动态清零”政策的正确性。

纽约美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄严忠认为，共产党希望确保不会发生任何“不愉快的事情”，象是疫情大爆发这样可能威胁社会稳定、让领导层交接出现阴影，甚至影响习近平个人领袖信誉的事情。

北京当局曾以“动态清零”政策导致染疫及死亡人数较少为例，辩称习式治理强于西方民主国家。今年春天，中国金融和商务中心上海历经两个多月的痛苦封城，不仅冲击民众生活引发民怨，而且严重伤害生产和经济，同时也引起各界质疑动态清零的政策。

黄严忠表示，全中国各地的官员从上海封控以及习近平为“动态清零”政策背书中吸取了经验教训，因此当地一出现哪怕最微小的疫情反弹，也要立即大张旗鼓地采取严厉的封控措施，力求将疫情迅速扑灭。“动态清零”已成为各地官员是否对习近平忠诚的“试金石”。