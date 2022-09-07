东帝汶对与中国谈油管铺建遭澳大利亚反对不以为然

东帝汶/中国/澳大利亚

东帝汶总统何塞-拉莫斯-奥尔塔今天说，中国当然可以帮助建设一个被视为对东帝汶经济未来至关重要的大规模化石燃料项目。尽管邻近的澳大利亚对此表示反对，东帝汶当局不以为然说，这只是铺一条管道，我们不是在谈论海洋地域安全。而中国将只是一个投资者而已。

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据法新社今天报道称，东帝汶与中国讨论可能对大型管道项目的投资。据东帝汶总统何塞-拉莫斯-奥尔塔周三说，中国当然可以帮助资助一个被视为对该国经济未来至关重要的大规模化石燃料项目。

这位诺贝尔和平奖得主的东帝汶总统，在堪培拉与澳大利亚总理安东尼-阿尔巴内斯会晤前说，北京当然可以参与这个项目，该项目旨在开采1974年发现的该国大型油气田。

奥尔塔称，"当然，中国可能会参与其中。这只是一条管道，我们不是在谈论海事安全。这只是一条管道。中国将只是一个投资者。"他说，亚太地区的其他一些国家可能会参与这个项目，包括日本和韩国。

由于该项目位于东帝汶和澳大利亚之间的水域，长期以来一直被称赞为两国的合作项目。但是，由于海上边界的争议以及天然气应该在澳大利亚还是在东帝汶提炼的问题，对这个大型油气田的勘探工作已经停滞了数年。

法新社说澳大利亚可能会反对中国在如此接近澳大利亚边境的地方参与战略基础设施建设。澳大利亚已经对中国在该地区，特别是在东帝汶的影响力迅速扩张感到担忧，东帝汶距澳大利亚北部只有几百公里远。东帝汶于2002年获得独立。中国帮助建造了东帝汶的议会、拉莫斯-奥尔塔的总统府和外交部各个大楼。

东帝汶现有的化石燃料矿藏的收入预计很快就会枯竭，东帝汶的主权财富基金正在迅速减少，对即将到来的 "财政悬崖 "引发担忧。

据澳大利亚外交部长最近警告说，东帝汶存在债务陷阱外交风险。法新社说，债务陷阱外交这个词是指中国在斯里兰卡和柬埔寨等国家的投资战略。