中俄抱团 人民币渔利？

俄罗斯/乌克兰战争/人民币

俄罗斯天然气工业公司6日宣布与中国一家大型石油和天然气公司达成一项新协议，以卢布或人民币支付账单。评论称，俄罗斯和中国之间经济和睦的这一新迹象首先有利于中国货币人民币。

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就中俄轴心为什么对人民币有利，本台报道称，自乌克兰战争开始以来，以及西方实施制裁，俄罗斯已经与对俄罗斯友好国家签订了成倍的双边协议，以做到没有美元的贸易。土耳其里拉、印度卢比和阿联酋迪拉姆已成为俄罗斯与世界其他国家之间贸易的流行货币。而最重要的当然是中国的人民币。人民币是这种新货币局面下的大赢家。在莫斯科证券交易所，人民币交易呈爆炸性增长，从战前1月的1%上升到今天的20%。人民币几乎与莫斯科证券交易所的欧元交易额一样多。俄罗斯已经成为国际贸易中人民币的第三大用户，仅次于英国，以及香港。

中国货币是否正走向废黜美元的道路？

回答是还有很长的路要走。过去十年来，人民币上涨损及美元一直很明显，而且自从俄罗斯开始对乌克兰的侵略战争以来，人民币确实被放大。1月份，在侵略战争爆发之前，俄罗斯中央银行已经是最大的人民币持有人，估计有1000亿美元。这占俄罗斯储备的17%。莫斯科已经停止公布其数字，但根据彭博社能够查阅到的一份俄罗斯官方文件，俄罗斯中央银行的人民币储备现在相当于1800亿美元，几乎是1月份的两倍。而且它们还将增长，因为俄罗斯当局计划购买更多的外国货币，特别是人民币，以减少对卢布压力。

在卢布汇价崩溃之后，俄罗斯货币却出现了非常强劲的反弹。

自3月以来，卢布对美元的汇率已经恢复了40%，现在又开始下跌。强劲的货币通常反映了经济的强劲。在今天的俄罗斯，卢布的戏剧性复苏主要是由于俄罗斯中央银行的干预。3月，俄罗斯大幅提高了利率，并实施了资本控制以保护卢布。这项政策的效果很好。但卢布上涨却使国家受到惩罚。石油出口收入转换为卢布，然而这种商品在国际市场上仍以美元报价，当卢布上涨时，收益就会下跌。但这现在是俄罗斯收入的主要来源。因此，俄罗斯计划购买大量的人民币以缓解压力。

中国在其货币问题上是一个非常有保留的卖家。

今年，中国礼貌地拒绝了莫斯科提出的促进两国间人民币和卢布贸易的货币互换协议。最近宣布的交易，如俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司的交易，都只是由大公司，而不是由国家官方的中央机关进行的。北京显然担心被美国的监督机构抓住被制裁。美国仍然是中国最大的贸易伙伴。北京也希望牢牢控制中国货币。但是，中国为人民币在俄罗斯的使用提供便利，意味着为中国资本流向国外打开了一扇窗口，中国会冒着失去外汇管制的风险。这在中国政府的心目中并不希望这样。