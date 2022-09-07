中国指控美国网攻西北工业大学 美国反指西北工业大学是窃密惯犯

中国/美国/中国西北工业大学

中国指控美国国家安全局策画对西北工业大学进行网络攻击，窃取关键技术与资料。但美国中情局（CIA）前官员指证在他所建立的间谍案统计数据库中，中国西北工业大学涉嫌4起对美国经济间谍案。这起事件随即在美中之间掀起新的舆论战，包含外交部在内的中国官方单位、美国国安领域专家，均透过不同媒体表达意见，相互指控。

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据中央社今天引述消息报道称，中国指控美国国家安全局策画对西北工业大学进行网络攻击，窃取关键技术与资料，官媒今天刊文称，西工大技术领先美国，因此成美国眼中钉；但外媒则引述美方专家指西工大多次窃取美国技术。

该报道引据中国官方央视消息，中国国家计算机病毒应急处理中心5日发布调查报告指西北工业大学遭受境外网络攻击，攻击源头是美国国家安全局。报告指控美方使用逾40种不同的网络武器，对西北工业大学窃密。

中共中央纪委和国家监委机关报“中国纪检监察报” 以“网络攻击无所不用其极，为何美国对西工大虎视眈眈？”为题刊发文称，美国国家安全局为了隐匿对西北工业大学实施网络攻击的行为，做了长时间准备工作，并精心伪装。文中提及，西北工业大学在科研方面拥有强大实力，某些领域的技术水准甚至领先于美国，使其成为美国的“肉中刺、眼中钉”。为了掌握这所学校的一举一动，获取相关技术、研发进展和核心机密，美国暴露出“骇客帝国”、“窃密帝国”的真面目。

该文并称美国左手发起网络攻击窃取资讯，右手进行无端打压阻碍发展，“网络攻击只是美国的卑劣伎俩之一”。

据中央社说，但美方对于此事则有截然不同的观点与解读。根据美国之音引述美国中情局（CIA）前官员艾夫提米德斯（Nicholas Eftimiades）指出，在他所建立的间谍案统计数据库中，中国西北工业大学涉嫌4起美国经济间谍案。艾夫提米德斯提到，在西北工业大学的案例中，西工大向产业界转移了相关讯息。中国的情报体系利用国家的权力，以商业目的搜集资讯，以此建立产业、主导产业。这与美国之间存在巨大的差异。

据他指出，中共的间谍活动与大多数西方国家的间谍活动区别是明显的，“大多数国家实施间谍活动以确保国家安全。相比之下，中共还采用全社会的方法窃取外国技术、知识产权、商业秘密和经济财富”。

艾夫提米德斯说，不公开讨论情报事务是美国情报界的标准做法，中共的问题在于他们是“病态式的说谎者”，“中国共产党经常指责西方从事间谍活动，指责西方对中国社会的所有问题负责。他们如此大声和频繁提出这些指控，反倒让人无法确定其中哪些是真实的”。