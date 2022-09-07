中国8月份出口和进口称大跌

中国/进出口

根据中国官方今天公布数据显示，在中国经济仍然受疫情清零措施影响处于不确定性下，中国8月份的进出口双双报告大幅放缓。

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中国8月份出口和进口大幅下降。根据中国海关今天报告的数据，上个月，中国的海外销售同比增长7.1%。这远远低于7月份的18%的增长。

法新社说，接受彭博社调查的分析师曾预计到这一放缓，但认为程度要小得多（预计数为13%）。

在过去的两年里，中国的出口在很大程度上受益于世界其他国家对新冠病毒疫情防护产品的需求。但随着大多数国家恢复正常经济与社会生活，这种需求正在下降。

而且，美国和欧洲正受经济衰退的威胁，加上能源价格飙升，也削弱了对中国产品的需求。

据称，中国8月份的进口量下降（同比+0.3%），此前一个月的进口量上升了2.3%。分析师们也曾预计会有放缓，但幅度应当较小（1.1%）。

中国经济因与新冠病毒疫情有关的不确定性影响消费，中国经济活动也受累于清零政策，中国家庭收入减少正在冷却民众消费，这对中国购买外国产品产生影响。

因而中国8月份的贸易顺差也现急剧下降。但中国顺差仍然有793.9亿美元（803亿欧元）。但这远远低于7月份1012亿美元的纪录高点。