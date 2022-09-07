中资占港股市值增至逾八成 财官称香港成中企首选融资平台

香港/经济

中国企业在香港的经济占比扩大，香港财政司长陈茂波今(7日)早透露，香港已成为中国内地企业首选的国际融资平台，截至7月底，有约1400间内企在香港上市，占上市公司总数的一半；以市值计算，更占超过八成。不过，中资占港股市值在去年3月已达80.11%，较2019年底的73.24%有明显升幅。

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陈茂波在一个基金与广东省政府合办的改革开放研讨会上致辞时又说，去年底有超过600间内地企业在港设立地区总部或办事处，这反映香港在中国改革开放事业中担当「先行者」的独特角色，而内企亦对香港发展为国际金融中心有其重要性。

透过视频在同一研讨会发言的前港澳办副主任、现港澳研究会会长邓中华指出，香港在粤港澳大湾区建设中可发挥规则制度优势，为大湾区制度性开放作出贡献，并发挥人才及科技优势，投身大湾区国际创科中心的建设，其中，香港的北部都会区规划，可令香港更好融入中国的发展，期望香港未来可在两地创科合作的基础上进一步合作。

根据陈茂波在会上所说，大湾区人口去年超过8600万，生产总值近两万亿美元。