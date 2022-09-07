人权团体揭露：习近平治下中国数十万人被软禁

监视居住

关注中国人权的非政府组织“保护卫士” （Safeguard Defenders）报告显示，习近平上台以来，估计数十万人被监视居住。

广告 继续浏览后续

中央社报道：关注中国人权的非政府组织“保护卫士”9月6日发布一份报告，揭露中国自习近平上台以来，扩大使用“软禁”范围，估计有数十万人被“监视居住”。

根据该报告，中国大陆的所谓“监视居住”是“指定居所监视居住”的轻度版本。“指定居所监视居住”允许警方将嫌疑人关押在秘密地点长达6个月，包括专门修建的秘密关押场所，与改建的国营招待所房间等设施。

中国大陆的“监视居住”时间也长达6个月，但实施地是在家中，允许嫌疑人在监护下离开家门，可以使用电话、电脑等通讯设备，以及接受探访。但是也可以剥夺这些权利，改为较严厉的形式，像是禁止嫌疑人与外界的所有联系、探视与离开软禁地点，使其基本上处在单独监禁，报告形容此为软禁。

该报告指出，从中共总书记习近平2012年上台以来，以及修订的“刑事诉讼法”在2013年生效后，中国以法律名义实施软禁的做法迅速增加。

报告称，在中国最高法院的数据库中，大约提到“监视居住”27万次，但据估计，在习近平执政期间，至少有56万到86万人被以合法的形式“监视居住”。

“保护卫士”发现，根据官方数据，在习近平执政2013年，“监视居住”措施被用于5549起案件中，2014年该数字急剧增加到2万8704例，增加417%。后续每年数据大致都有增加。

报告指出，“监视居住”滥用的范围巨大，形容这是一个让当局在法律不允许拘留或逮捕时，能够控制嫌疑人的强大武器。许多维权人士的家人都受到“监视居住”的迫害。

报告还列举相关受到“监视居住”的案例，包含中国公益组织“长沙富能”负责人程渊的妻子施明磊、无锡维权人士沉爱斌、辽宁维权人士赵振甲等人。中国公益组织“长沙富能”负责人程渊被关押后，他的妻子施明磊就曾面临被中国国安人员监视居住、冻结银行帐户及扣押证件等迫害。