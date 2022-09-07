俄驻华大使：普京和习近平将在下周会面

“上海合作组织”峰会

俄罗斯驻华大使9月7日表示，普京总统和中国领导人习近平将于下周举行的“上海合作组织”峰会期间会面。这将是两国领导人自俄乌战以来的首次会面。

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据俄罗斯国家通讯社塔斯社（Tass）报导，俄罗斯驻华大使安德烈‧杰尼索夫（Andrey Denisov）对记者说，习近平将于9月15日至16日在乌兹别克斯坦举行的“上海合作组织”峰会期间与普京会面。

杰尼索夫对记者说，距离“上海合作组织”峰会还有不到10天，“我们正在计划举行一次严肃的、全面的领导人会议，并制定详细议程，事实上，我们现在正在与我们的中国伙伴进行合作”。

杰尼索夫还说，峰会期间将举行全体会议和不同小组会议，这将是自新冠大流行以来首个最全面峰会。

“上海合作组织”由中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦组成。

预计习近平还将于9月14日前往哈萨克斯坦进行国事访问。北京方面尚未确认这这些行程，哈萨克斯坦外交部已经在9月5日宣布，习近平将访问该国。

在中国外交部周三举行的例行记者会上，有记者问及中方是否能对习近平和普京的会面予以确认，外交部发言人毛宁说，目前没有可以提供的消息。

习近平对中亚的访问将标志着他重返世界舞台，他是20国集团中唯一一个在新冠病毒疫情期间没有踏出过国门的领导人。

习近平和普京的会面将把中俄近期的一系列互动推向高潮——中俄正在进行“东方-2022”联合军演；周三中国全国人大常委会委员长栗战书在俄罗斯的海参崴（Vladivostok，又称符拉迪沃斯托克）参加东方经济论坛并发表讲话。他是俄罗斯入侵乌克兰以来访俄的最高级别的中国官员。

栗战书说，中方很高兴地看到，在普京总统的领导下，俄罗斯经济没有被美国和其它西方国家的严厉制裁所击垮。他说：“中国仍将俄罗斯视为国际投资与合作的重要国家。”