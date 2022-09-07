德意志银行行长：依赖中国风险大

德意志银行

据德国《商报》报道，德意志银行呼吁德国经济界减少对中国的依赖。鉴于目前经济局势，德国还会出现更多破产事件，“德国经济衰退不可避免。”

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德意志银行行长Christian Sewing周三在法兰克福举行的银行业峰会上表示，鉴于乌克兰战争，欧洲让自己减少对俄罗斯原材料和能源的依赖是不够的。人们还应重新考虑与中国的关系，减少对中国的依赖。“德国在经济上对中国的依赖具有相当大的风险。”中国日益孤立和紧张的局势，特别是与美国的关系日益紧张，给德国带来很大风险。

可以肯定的是，人们不应错误地将中国和俄罗斯相提并论。但作为企业家和风险管理者，现在的任务是研究如何在未来几年减少对中国的依赖。 Sewing强调说，德意志银行自己已经在做这件事，德意志银行对中国的直接依赖程度明显低于大多数达克斯公司。但由于许多客户对中国有很大的依赖性，德意志银行也间接受到强烈影响。

德意志银行行长明确表示，减少对中国的依赖将是复杂的。“中国是我们经济的一个基石。”中国占德国出口的8%，占德国进口的12%。他说，在所有达克斯公司的营业额中，有超过1/10是来自中国。要减少这种依赖性，将需要至少像与俄罗斯能源脱钩一样的根本性变化。

德意志银行预计将有更多的破产事件发生。供应链中断、劳动力短缺和高能源价格等各种因素导致通货膨胀率急剧上升，“德国经济衰退将因此不可避免。”Sewing还说，“我们必须长久适应高通货膨胀。”他估计，2023年的经济形势仍将具有很大的挑战性。德意志银行已在为2022年破产数字上升做准备。“我们今年肯定会看到更高的贷款违约。但这都还在我认为可以承受的范围内。”他还认为，德国经济是有复苏能力的。

德意志银行七月底已经警告说，鉴于黯淡的经营环境。银行有可能无法实现2022年有形资产回报率8%的目标。分析家门也基本上认为，德意志银行实现不了Sewing在2019年夏天银行重组开始时发布的最重要目标。