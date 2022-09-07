港台媒透露中共政治局常委不会增至9人 习近平不会卸任三职中任何职位

中国/20大

中共20大将于10月16召开，中央社引述明报今天消息，20大最大的看点是人事安排，这不限于党内职务，还有中国国家领导人，比如正副国家主席、正副总理和国务委员、人大正副委员长、全国政协正副主席等。据分析说，新一届中共政治局常委不会由目前的7人增至9人；此外，习近平不会退休，甚至不会卸任三位一体中任何职位。

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据明报文章称，各种版本的中共政治局常委名单近期不胫而走，但有两件事情确定不会发生：习近平不会退休，甚至不会卸任三位一体（党总书记、国家主席、军委主席）中任何一职，其核心地位空前巩固。此外，政治局常委不会增至9人；常委由7变9，等于重回18大前的格局，是分权的安排，习近平正是看到“九龙治水”的弊端，才将9常委改成7常委，应不会走回头路。

至于会否进一步集权，恢复13大时的5常委制，虽然机率不高，但并非完全不可能。

该报文章表示，20大另一个看点是“七上八下”的年龄规则会否打破，这主要是指政治局常委一级，党总书记并不受此限制。总理人选也是看点之一；虽然总理人选要在明年的14届全国人大上才揭晓，但20大产生的常委排名，已经能显示总理人选。

按照政坛惯例，总理应是排名第二、第三位的常委，究竟是胡春华，还是汪洋、李强，都释放不同的讯号。

报道称，按常规，他们在今届入局的机会都不高，若有人破例入局，则接班人选就隐然若现。