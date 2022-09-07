美国晶片法祭禁令 先进技术企业10年禁赴中国设厂

晶片法祭禁令

美国总统拜登政府宣布，接受联邦政府资金补贴的美国科技公司将被禁止在中国建设拥有“先进技术”的工厂，禁令有效期10年。英国广播公司新闻网（BBC News）报导，美国计划投入近500亿美元对本土半导体产业进行补贴，上述指导方针是这项政策其中一环。

广告 继续浏览后续

美国企业面临已经导致生产放缓的全球晶片短缺问题，正致力争取更多政府支持，以减少对中国的依赖。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）解释“2022年晶片和科学法”（CHIPS and Science Act of 2022）指出：“我们正在筑起护栏，以确保那些接受资金补贴的公司不能损害国家安全…这些企业在10年期间内不准用这笔钱去中国投资、也不能在中国开发尖端技术。”

她说：“接受此一资金补贴的公司只能在中国扩张其使用成熟制程的工厂，以服务中国市场。”美、中两国在贸易和技术上陷入争端已久。

美国担心正对中国丧失科技优势，拜登8月9日签署上述晶片法案，对高科技制造和科学研究整体投入将达2800亿美元。

相关投资包括对在美国兴建电脑晶片制造厂的业者减免租税。

美国晶片法案补助准备上路 最晚明年2月开放申请

美国本土生产的半导体在全球供应总量占比已经从1990年的40%降为目前的10%。半导体晶片是从汽车到手机等许多产品的核心零件。

中国驻美国大使馆反对美国的晶片法，称这让人联想到“冷战思维”。

华府针对出售高科技到中国进行打击，一些美国晶片制造商已经开始受到影响。辉达公司（NVIDIA Corp.）和超微公司（AMD）本月稍早已经被美国官员告知，要停止对中国出售人工智慧晶片。

投资机构韦德布希证券公司（Wedbush Securities）科技分析师艾夫斯（Dan Ives）指出，限制措施将对辉达公司造成“重击”。

艾夫斯说：“这是真的在对中国鸣枪示警，将会激化地缘政治紧张关系。”