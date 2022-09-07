美媒称制造业西升东降

中国/美国/西升东降

美国媒体引述多篇报告表示，全球供应链风险增加、台海爆发冲突可能性以及美国政策大力支持下，美国制造业工作正大量回流，中国“世界工厂”地位开始动摇。

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美国媒体称制造业西升东降，中国世界工厂地位动摇。中央社引述美国之音今天消息，过去数十年，中国制造业迅速崛起，美国工作大量外流，但今年以来宣布在美国建厂或投资项目多达数百项之多，其中包括英特尔投资200亿美元建立半导体厂、通用汽车投资70多亿美元提高电池和电动卡车制造计划。

此外还有本田和韩国LG集团的LG新能源（LG Energy Solution）在美国投资44亿美元的电动汽车电池工厂，以及全球特殊材料的领导厂商康宁与AT&T将新建一座光缆生产工厂等。

麦肯锡公司近日一份“实现美国制造业复兴”的报告，指美国为制造业重新崛起奠定了基础。麦肯锡分析，促使美国制造业崛起的主因包括政府政策的大力扶持。获得两党支持的“基础设施法”将大量的投资用于提供美国的制造能力。“回岸倡议”的报告认为，促成工作大量回流的原因还包括台湾海峡爆发冲突的可能性增加，以及近年来供应链风险增加推动加速脱钩。

倡导产业回流的非盈利组织“回岸倡议”(Reshoring Initiative) 一篇研究报告说，今年预计将有创纪录的35万个制造业工作从海外回到到美国。“回岸倡议”的创始人穆瑟（Harry Moser）表示，虽然美国制造业过去二、三十年来好像步入衰落，但美国享有得天独厚的自然资源，最重要的是，美国有中国无可比拟的制度。大多数人会同意，美国的自由企业民主制度比中国这样的专制制度更加优越。

“纽约时报”近日也报道，美国的科技公司开始逐步将供应链转移出中国，苹果和谷歌最新一代智慧型手机中部分已不再是中国制造，中国的制造业帝国正在动摇。

跨国管理咨询公司“科尔尼”公司（A.T. Kearney）的调查显示，高达92%的高管表达了对回流的积极态度，其中79%已将部分业务迁至美国或计划在未来3年内迁往美国，另有15%的高管正在评估类似措施。

据该报道，中国今年遭受新冠病毒疫情打击，严格的清零防疫政策伤害经济发展。代表一千多家在华美国企业的中国美国商会调查，一半以上的成员公司降低对今年收入的预期，超过60%的成员公司指受到供应链中断的冲击。