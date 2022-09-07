香港记者工会主席陈朗升今遭警方逮捕 罪名或是扰乱社会治安

香港/香港记者工会主席陈朗升被逮捕

香港一名警方消息人士告诉法新社，香港记者协会主席陈朗升Ronson Chan今天被逮捕，罪名是妨碍执法和扰乱治安，陈朗升所在的网络新闻机构Channel C说，他在报道一个公共房屋业主会议时被警察带走，警察要求检查他的身份证件。 陈朗升于6月再次当选为香港记协的主席，这是香港记者的主要工会。

广告 继续浏览后续

据法新社今天引述香港一位警方人士说，香港记者工会主席陈朗升于周三被捕，而此时他正准备去国外培训。该名警方消息人士告诉法新社，香港记者协会主席陈朗升Ronson Chan被逮捕的罪名是妨碍执法和扰乱治安。此消息证实了当地媒体的报道。

法新社说，香港警方没有立即发表声明。

陈朗升所在的网络新闻机构Channel C说，他在报道一个公共房屋业主会议时被警察带走，警察要求检查他的身份。

陈朗升在赢得牛津大学为期六个月的路透社学院课程的奖学金后，将于9月底离开香港。陈朗升于6月再次当选为香港记协的主席，这是本地记者的主要工会。与许多现在已经关闭的民间团体和民主联盟一样，陈朗升和香港记协也受到了亲北京驻京联络处的香港媒体的大量批评。

而香港警方的干预往往是在这种亲北京媒体批评之后进行的。

在2019年发生大规模、有时甚至是暴力的支持民主的抗议活动后，香港当局正在对香港的异议人士进行大规模镇压。陈朗升所在的《苹果日报》和在线新闻平台StandNews去年在其几位高管被指控违反国家安全法后均被关闭。

香港的公共广播电台--香港电台，在根据政府命令进行大修后，正越来越像中国的国家媒体。

香港外国记者会（FCCHK）今年以担心《安全法》为由放弃了著名的亚洲人权新闻奖，这一决定在许多记者会员中引发了争议。

法新社说，在5月公布的2021年无国界记者（RSF）新闻自由指数中，香港的排名下降了68位，在全球排名至第148位。而在2002年，当记者无国界组织在2002年发布它的第一份报告时，香港的排名在第18位。