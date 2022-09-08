上合组织会前 中印双方从边境对峙区撤军

从边境对峙区撤军

印度政府9月8日在一份声明中说，印度和中共军队已经开始从喜马拉雅山西部的戈格拉-基阿姆温泉边境地区（Gogra-Hot Springs）撤军，两年前，中印在该地爆发的冲突，导致两国关系降至冰点。

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这份声明发表在下周中国国家主席习近平和印度总理莫迪出席在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会之前。

印度说，双方撤军是以协调和有计划的方式进行的，目的是保持边境和平。

一位印度国防部消息人士说，“眼对眼的接触已经结束。”他指的是中印的最新协议，尽管仍有数千名中国和印度士兵列队在实际控制线（LAC）上。

“这些部队已经（开始）撤军了，他们并没有被解除武装。这是迈向更平静的LAC的第一步。”消息人士说，由于他们未被授权对媒体发言，所以拒绝透露姓名。

中共驻新德里大使馆没有立即回复置评请求。

印度和中国有一条未划定的3800公里长（2360英里长）的边界，两国的军队过去都遵守长期协议，避免在边界使用任何火器。但自2020年6月，印度和中共军队在拉达克（Ladakh）的加勒万地区（Galwan）发生重大冲突以来，两国高级军事指挥官已进行了16轮会晤。

那场冲突中，至少有20名印度士兵和4名中国士兵在徒手搏斗中丧生，导致两国之间的紧张局势急剧升级。

之后，印度沿着拉达克有争议的地区调动了5万名军人，以配合中方的部署，其中一些部队被部属到海拔高度超过15,000英尺（4572米），那里氧气稀少，冬季气温寒冷，对生命造成威胁。

2021年2月，中国军队拆除了数十座建筑，并移动车辆，将整个营地从拉达克的潘贡措湖畔清空，这是两国就撤军达成的协议的一部分。

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