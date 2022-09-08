四川泸定地震遇难者增至86人 降雨泥石流影响救援

四川泸定地震

中国四川泸定发生强烈地震，已造成86人死亡，消防员和军人正在救援。2022年9月6日

本周早些时候袭击中国西南地区的一场强烈地震的死亡人数9月8日上升到86人，降雨和泥石流的风险使救援工作更加复杂。

广告 继续浏览后续

据法新社引述美国地质调查局（USGS）称，本周一（9月5日），四川省山区的泸定地区发生了6.6级地震。（中国媒体报道为6.8级。）

据中国央视（CCTV）今天周四公布的最新死亡人数，震中所在地甘孜藏族自治州有50人死亡，邻近的石棉县有36人死亡。之前据同一消息来源称，超过270名居民受伤，35人失踪。

中国气象部门预测，周四和周五该地区有中雨，一些地方有阵雨。并警告说："这些降雨可能造成山体滑坡和泥石流。

据法新社发自北京的报道说，包括军队、准军事人员和消防人员在内，有超过1万名救援人员-参与救援行动，以及防止可能的泥石流。

为了疏散受害者，救援人员有时不得不用绳索和担架将他们吊过当地的河流。

一位音译名叫谭克的救援队成员告诉中国央视说，在山洪中，"最大的威胁是水底看不到的石头"。他补充说，"我们的膝盖和大腿都在水里"。

据中共《人民日报》说，迄今为止，已有超过22000人疏散，被安置在124个临时庇护所。此外，该地区的1800所学校在星期三重新正常开学。

法新社说，据执政的中共的人民日报报道，周一地震发生时，石棉县的21000多名学生和工作人员不得不被疏散。

数百公里的电力和光缆在地震中受损。然而，据《中国青年报》报道，受影响地区的通信在周四"几乎恢复"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅