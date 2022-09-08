罕见重型天秤倒塌致3死6伤 疑人为疏忽 舆论促提高职安重视程度

香港，工业事故

一个提供公营房屋的地盘发生罕见工业意外，一个约10米高、30米长、65吨重的塔式起重机 (俗称「天秤」，中国称「塔式吊车」)几乎「连根拔起」般倒塌，造成三死六伤。主责官员孙玉菡表示，初步认为天秤基座有问题，导致倒塌。有工程师质疑意外与未完全按程序办事有关，涉人为疏忽；有两份报章的社论更指出，业界重工程进度多于职业安全，加上罚则轻、业界人手青黄不接等都是问题，促港府提高安全标准和意识。

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这是继十五年前重型天秤折断塌下、造成2死5伤工业意外后另一类似意外，亦是香港一个多月来第二宗罕见人为疏忽意外，令资深传媒人李锦洪在网上节目中慨叹：「香港倒退了」。上次罕见意外发生在7月28日，香港流行音乐男团Mirror演唱会举行期间，悬挂在舞台上方的重型荧光幕因吊缆断裂下堕，经调查后，怀疑是钢缆装置上的护绳器设计与一般有异，令钢缆易被磨损，加上有人错误把荧幕的重量由公斤当作磅计算，使实质重量相差超过两倍，引致钢缆出现金属疲劳。

昨(7日)早发生巨型天秤倒塌意外的现场在九龙东区的秀茂坪安达臣道，有约200人在地盘工作，为房屋协会兴建一个出售房屋项目。肇事的天秤在上月已开始在现场运作，事发时正在操作，但没有负重。网上片段所见，巨型的天秤突然慢慢倾侧，有人见状随即叫人逃命，但30米长的天秤臂仍压住一列六个由货柜做成的办公室，多名走避不及的工人被压中或被困货柜中，地盘则扬起一片尘土。

图左是倒塌的天秤，连接基座的工字铁已反起。右为天秤原来的样子。 © 麦燕庭(现场人士提供)

现场所见，整个天秤支架扭曲横卧地面，连接石墩的「工字铁」基座则整个翻起，与石墩完全分离。至于被压的货柜则已变形，天秤操作员亦随天秤堕下，受伤被困驾驶室内。

工程师：天秤基座焊接明显不足 07年意外死二人仅罚3.6万元

连61岁的操作员在内，意外造成三死六伤，他们年龄介乎22至62岁。当中，25岁工程师徐学培意外后被压在货柜办公室内，直至点算人数时才发现不见其踪影，后在货柜内发现其下半身，当时徐已没有回应外界叫喊，在事发后7小时救出，但已返魂乏术。伤者中两人严重，今早仍然留院治疗，其余四人经治理后已出院。

结构工程师倪学仁表示，天秤由两层「工字铁」支撑，相关工字铁须由爆炸螺丝及烧焊固定，但从事发后的照片可见，其中一层工字铁已脱出，遭倒塌的天秤扯起，而两层工字铁之间明显没有烧焊或用螺丝固定的迹象。他质疑有人「贪快」，为节省时间，未完成地基便架起天秤使用，在安装及监工上涉人为疏忽。

劳工及福利局长孙玉菡到意外现场视察后亦表示，天秤倒下后底部的「工字铁」整枝反起，会是调查的重要方向。他强调，天秤的安装及验收都要由专业人士负责，会搜集相关资料，尽快找出事故原因。另外，劳工处已向承建商发出暂时停工通知书，并会巡查全港有天秤的地盘，确保运作安全，但不会应民间团体要求而下令暂停所有相关工程。

工业伤亡权益会和工联会均形容，意外罕见，促请港府彻底调查。工伤会总干事萧倩文更认为，港府应增加罚则，以增阻吓作用。她举例指出，上次同类严重天秤意外发生在2007年的铜锣湾三越百货公司旧址，当时天秤在拆卸期间突然弯曲倒塌，造成2死5伤意外。当局事后成立专责小组制定塔式起重机安全指引，惟指引属自愿性质，并无约束力，而意外中只有负责起重机操作的公司被票控违反《工厂及工业经营条例》，被罚款3.6万元，职安界普遍认为刑罚过轻。

涉事的香港房屋协会，对意外深表关注和难过，会向每名死者的家属发放30万港元抚恤金，伤者则获10万元援助。房协又说，正与项目承建商精进建筑密切跟进事件，全力配合政府的调查。

行政长官李家超今早表示，关注是次严重工业意外，港府会循两方面展开调查，分别是劳工处针对塔式起重机事故原因和责任谁属进行调查，而警方重案组则会调查事故引致死伤的原因，向死因裁判官提交报告，若发现有人为疏忽，会展开刑事调查。

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