中共开政治局会议露习近平3连任端倪

中国/中国政治局会议

中共中央政治局今天召开会议，研究拟提请19届七中全会讨论的中共20大报告、党章修正案等草稿。会议认为，要把20大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章。

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据中央社署名邱国强今天引述中国官方消息报道称，中共中央政治局今天召开会议，称中共20大要从战略全局上对党和国家事业作出规划和部署，在“以习近平同志为核心的党中央”坚强领导下，团结带领全党全国各族人民“再接再厉”、顽强拼搏、攻坚克难，不断开创中国特色社会主义新局面。这一表述，象征总书记习近平可望在中共20大后继续领导全党。

该报道引述新华社说，这次政治局会议认为，把20大确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章，将使党章充分体现“马克思主义中国化时代化”最新成果，充分体现中共19大以来党中央提出的“治国理政新理念新思想新战略”，明确新形势下坚持和加强党的领导、推进“全面从严治党”的新要求，更好“以伟大自我革命引领伟大社会革命”。

消息说，今天举行的政治局会议，议程包括“19届中央委员会向中国共产党第20次全国代表大会的报告稿”（中共20大报告草稿）、“中国共产党章程（修正案）稿”、“19届中央纪律检查委员会向中国共产党第20次全国代表大会的工作报告稿”。并审议“19届中央政治局贯彻执行中央八项规定情况报告”及“关于党的19大以来整治形式主义为基层减负工作情况的报告”。同时，这次会议还听取了上述3个报告草稿“在党内外一定范围征求意见的情况报告”。会议决定，根据这次会议讨论的意见进行修改后，将这3份文件草稿提请中共19届七中全会讨论。

会议认为，中共20大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，对鼓舞和动员全党全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义、全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重大意义。

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