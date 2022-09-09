中国称与人权高专办的合作岌岌可危

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中国驻日内瓦大使周五警告说，在联合国8月底公布了一份关于新疆地区的报告后，北京和联合国人权事务高级专员之间的合作 "处于危险之中"。联合国人权高专办公室所公布的报告，指控中国在新疆涉嫌反人类罪。

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据法新社今天报道，就新疆问题，中国驻联合国日内瓦大使今天称：北京与人权高专办的合作岌岌可危"。中国大使陈旭说，"我们不可能好像什么都没发生过一样，就像没有这个报告一样继续合作。"

陈旭是在联合国驻日内瓦特派员协会（Acanu）组织的新闻发布会上说。

北京指控该报告是由西方 "阴谋心腹 "撰写的 "政治工具"。

联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特不顾来自北京的压力，在8月31日她的高级专员任期结束前几分钟发布了这份被期待已久的报告。

在这份报告中，联合国提及了中国可能的 "反人类罪 "和针对中国新疆地区（西北部）穆斯林维吾尔族少数民族的酷刑和性暴力的可靠证据，并呼吁国际社会采取行动。

虽然该文件并没有增加人们对新疆局势新了解，但它为联合国对中国当局长期以来的指控盖上了确认印章。

据陈旭说，在巴切莱特5月访问中国期间，北京已表示愿意与联合国人权署合作。巴切莱特是17年来联合国人权专员首次对中国访问。

据陈旭称，"我们曾提出愿意合作。但新疆问题评估报告的公布（......）使一切都处于危险之中，"陈旭说。"我们已经就一整套双边合作机制达成一致"，但人权高专办却通过公布报告关闭了合作的大门。

然而，陈旭说中国仍然是联合国的坚定支持者。

关于巴切莱特的继任者，奥地利的沃尔克-蒂尔克，陈旭说，"我们准备与新任高级专员建立工作关系，"陈旭并敦促新任联合国人权高级专员遵循客观、公正、非选择性和非政治化的原则。

法新社说，西方研究指责北京在 "再教育营 "中关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林民族成员，甚至强行 "强迫劳动 "或 "强迫绝育"。

中国谴责有偏见的报道，但称新疆的"职业培训中心 "以发展就业和消除极端主义为目的，并否认有任何强迫绝育。

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