乌军东北线突破 俄罗斯慌忙增兵

俄罗斯侵乌战争

乌克兰军队在东部取得重大突破，俄罗斯慌忙增兵。这是2022年9月9日俄罗斯国防部新闻处发布的视频截屏，显示俄罗斯军车开往哈尔科夫方向增援，但具体地点不明。

乌克兰军队在临近俄罗斯边境的哈尔科夫州一带取得重大突破，俄罗斯军方周五紧急宣布，向哈尔科夫一带增兵。当地亲俄罗斯高官承认：乌军进展 "非常明显和迅速 "。正在布鲁塞尔访问的美国国务卿布林肯认为，俄军增兵凸显俄罗斯已在乌克兰“付出沉重代价”。

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基辅周四宣布已夺回大约1000平方公里土地，尤其收复了战略地位重要的巴拉克列亚市(Balakliïa)以及周边20几座城镇。一直对前线消息严密封锁的俄罗斯国防部，周五宣布向乌克兰哈尔科夫一带紧急增兵。并播放大批装甲车、炮车以及运输车在地点不明的公路上奔驰的视频。

乌克兰俄军占领区俄方委任的行政高官vitali gantchev周五对俄罗斯官方电视称，巴拉克列亚市战斗“异常激烈，我们对城市已失去了控制”，他承认乌军进展“非常明显和迅速”。基辅当局已在周四宣布，巴拉克列亚市已被乌军收复。

俄罗斯委任的同一行政高官还承认，在哈尔科夫另一城市舍甫琴科也发生了“激烈战斗”，“乌克兰军队企图粉碎我们的防线。”

法新社记者现场观察，星期五，从哈尔科夫通向巴拉克列亚的道路全部打通，显示乌克兰军队掌控了这一地区。亲俄当局周五宣布，向俄方控制地区甚至俄罗斯领土紧急疏散当地居民，也证实乌克兰军队进展快速。

乌克兰不仅在东北线取得突破，基辅宣布在南线Kherson和东线也取得成功，收复了众多城镇和俄罗斯占领的领土。乌克兰方面透出的消息显示，乌军正在围打战略地位重要作为俄军后勤中枢的伊久姆，一些专家指出，一旦伊久姆失守，俄军的补给线将被掐断。乌克兰总统的一名顾问Oleksiy Arestovich表示，驻扎在伊久姆的俄罗斯军队已遭乌军孤立。

在顿巴斯，双方战斗激烈，基辅周四称，在靠近克拉马托尔斯克市和斯拉夫扬斯克市附近向前推进了三公里，并夺回了Ozerne村。

美国国务卿布林肯表示，乌克兰反攻取得了“明显和真正的进展。”

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