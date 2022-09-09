拜登宣布将参加伊丽莎白二世女王的葬礼

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美国总统拜登周五宣布，他将参加周四在苏格兰去世的伊丽莎白二世女王的葬礼，日本政府考虑安排日皇德任出席，而俄英因乌克兰关系紧张，俄罗斯总统普京不会参加女王葬礼。法新社称，女王葬礼可能在9月19日周一举行。

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法新社消息，拜登周五在回答记者有关是否亲自参加伊丽莎白二世女王葬礼的提问时表示，“是的，我会去的，但我还不知道细节。”消息称，伊丽莎白二世在伦敦的葬礼日期尚未公布，但预计可能在9 月19日周一举行。

拜登还表示，他还没有与新国王查尔斯三世交谈。

根据英国政府预先拟定的计划, 伊丽莎白二世女王的葬礼将会遵循传统的国丧期，在逝世10天后举办。一般预期国葬将在西敏寺举行。

在伊丽莎白二世传出驾崩消息后，拜登取消原定的公开演说活动，并与第一夫人共同发出唁电。拜登下令联邦机构下半旗以示哀悼。

拜登第一次见到英女王是1982年，当时是以参议院代表团身份前往英国访问；去年6月，拜登首度以总统身份与第一夫人访问英国，出席七国集团领导人峰会，并接受英女王的热情款待。

另外，女王辞世后，法国总统马克龙连发三则推文致哀。他表示，70多年来，伊丽莎白二世女王陛下是英国民族的延续性和统一性的代表。"是英国和时代的象征，我会一直缅怀这位法国的朋友。"

法国前总统萨科齐也表达了哀悼之意，称赞伊丽莎白二世是一位杰出女性和君主。

另据日本产经新闻报导，有关英国女王伊丽莎白二世的国葬，多位日本政府相关人士周五透露，政府正与宫内厅协商安排日皇德任出席。据悉，皇后雅子出席国葬的心意也强。

日本皇室3代都与英国女王伊丽莎白二世交往情深。伊丽莎白二世辞世后，日皇德仁、上皇明仁、日本首相岸田文雄都表达哀悼之意。日本首相官邸还降半旗致哀。

不过，俄英因乌克兰关系紧张，俄罗斯总统普京将不会参加英国女王葬礼。克里姆林宫发言人培斯科夫周五在进行每日新闻报时表示，普京没有计划参加已故英国女王伊丽莎白二世的丧礼。法新社报导，培斯科夫指出，俄罗斯人因英国女王的智慧而尊敬她，但普京参加她葬礼一事没有被列入考量。

在俄乌战争今年2月爆发后，英国一直是最积极力挺乌克兰抗俄的支持者之一，并且持续对乌克兰提供武器和训练。俄罗斯政府曾指称，在新英国首相上任后，不排除俄英两国关系可能更趋恶化。

据新华社报道，中国国家主席习近平周五就英国女王伊丽莎白二世不幸逝世向英国新任国王查尔斯三世致唁电，习近平表示，"伊丽莎白二世女王是首位访问中国的英国君主。她的逝世是英国人民的巨大损失"。习近平并称，"愿同查尔斯三世国王一道努力，推动双边关系健康稳定发展"。

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