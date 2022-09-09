查尔斯三世发表全国讲话承诺以忠诚及爱为国民服务

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在全英国为女王辞世哀悼之际，继位的新国王查尔斯三世周五发表首次全国电视演说，他对"亲爱母亲"伊丽莎白二世的"爱和奉献"表达感谢，并向女王毕其一生鞠躬尽瘁服务人民致敬；作为新国王，查尔斯三世承诺将秉承伊丽莎白女王遗志，以坚定不移奉献精神对国家履行职责，维护英国国家核心的宪法原则。

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伊丽莎白二世8日在居住的苏格兰巴尔莫勒尔堡辞世，享年96岁，73岁的儿子王储查尔斯继位成为新国王。白金汉宫宣称，国王查尔斯三世将于10日上午10点在圣詹姆斯宫正式宣誓登基。他9日从苏格兰飞往伦敦，并发表了他作为君主的首次演说。

查尔斯三世国王说，亲爱的母亲伊丽莎白女王陛下所啟发的"爱、钦佩和尊重"，成为她在位70年统治的标志，一直是他和全家人的榜样；女王一生的奉献精神，经历了变革和进步的时代，也走过欢乐和庆祝的时代，以及悲伤和失落的时代，赢得了世界各地人民的尊重、喜爱、钦佩和敬意。

查尔斯三世表示，女王陛下"对人民的承诺从未动摇，并定义她的一生"；正如其王室家庭每一位成员都可以证明的那样，她将这些特质与温暖、幽默，和始终能看到别人最好一面的准确能力，结合在一起。

查尔斯指出，"无论您可能住在英国哪个地方，或世界各地领土疆域，无论您的背景或信仰如何，我（作為国王）都将尽力以忠诚、尊重和爱为您服务，就像我一生所做的那样"。

查尔斯三世在讲话中还强调"捍卫宪法原则"。他表示，“我们的价值观将始终如一，保持不变”。他说，“正如女王本人以坚定不移的奉献精神所做的那样，我也郑重承诺，在上帝赐予我的时间里，我将维护我们国家核心的宪法原则。”

另外，威廉王子正式继承王储。英国王室宣布，威廉王子继承父亲的康沃尔公爵（Duke of Cornwall）衔头，其官方名号改为康沃尔及剑桥公爵。

周五下午，英国首相特拉斯在位于伦敦的白金汉宫觐见新任国王查尔斯三世，这也是查尔斯三世作为国王首次接见英国首相。

英国女王伊丽莎白二世8日傍晚6点多辞世，享年96岁，消息一出举国哀恸。从周四晚间到周五，白金汉宫外聚集成千上万名向女王致悼的民众，宫前林荫大道有数十名出租车司机自发列队停车向他们敬爱的女王致意，气氛肃穆哀伤。

另外在社交网络也涌现大量悼念女王的贴文，大批民众聚集到白金汉宫献花、唱国歌悼念女王辞世。

英国全国哀悼将持续十多天，体育和文化活动相继取消，百货公司决定关门歇业，铁路和邮政工人暂停了计划中的罢工。

法新社称，73岁的新国王查尔斯三世继位，但他在民间受欢迎程度比他的母亲伊丽莎白二世要​​低得多。这位英国历史上登基时年龄最大的君主还面临国内严重的经济危机，英国脱欧后果以及苏格兰和北爱尔兰紧张局势等一系列问题。

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