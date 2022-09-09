港人悼念英女王 拿习近平作比较

中国-英国-香港

英国女王伊丽莎白二世过世，中国国家主席习近平致电表示“诚挚哀悼”，并称这是“英国人民的巨大损失”。

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女王在世时，曾两次访问香港，在街头与港人亲切互动，在港人心中留下深刻印象，女王辞世，全世界都在怀念，曾属英国殖民地的港人更是百感交集。

中央社报道，伊丽莎白二世辞世，不少港人脸书悼念，并暗地将她与中国国家主席习近平治下的香港作比较。：“一个将渔村变成国际大都市，一个将国际大都市变渔村。”

周四辞世的英国女王伊丽莎白在位70年， 1975年女王第一次访港是曾到公共屋邨爱民邨，并走入港人家庭，了解他们的生活状况，还到街市与档主交谈，表现亲民。第二次是1986年，是中英联合声明签署后的第2年，不少港人视女王此行是与香港道别。

在香港殖民地时期不少港人称英国女王为“事头婆”，即老板娘的意思， 香港知名导演张坚庭在脸书发文表示，“我们曾经的事头婆走了…以前上学看到她的端祥样貌就觉得女老师可恶。RIP our forever Queen（永远的女王安息）”

有网友在贴文下留言，指“感谢妳没有迫香港人爱英国，更没有迫人听你话，跟党走”；另有网友表示，“佢（她）曾经带领香港进入世界舞台成为世界知名的城市，我这刻就感觉像一个好朋友离去一样伤感”、“女王安息，可能某地又会出现禁歌或屏蔽了”、“多谢大英帝国英女皇后给宝贵自由空间！成就今日Hk”。

在台湾担任国立政治大学社会系客座教授的前香港中文大学社会学系副教授陈健民在其脸书留言“君临天下…”，上载了一张习近平访港与前特首梁振英及林郑月娥等一众人并排而坐的合照，旁边同时上载了一张英国女王访港到公共屋邨参观的黑白照片。照片中英国女王旁边没有很多保安，市民兴奋地围观。

有网友留言表示，“真正受人爱戴跟用威权强迫别人爱戴却又害怕接近国民领袖的明显分别！”、“今昔比较，可叹已然只能意会再不可以言传。”

香港资深传媒人潘小涛在脸书表示，“她治下的英国为香港带来文明、法治、制度，令香港由一个小渔村，变成举世称羡的国际金融中心，但她并没居功。”他引述1975年英国女王抵港在中环皇后码头的欢迎仪式致辞时说：“香港独具其特殊环境及因素，经港人历年奋斗，乃发展为一现代名城，其过程可谓举世无双。港人所遭遇之困难愈甚，则其斗志益坚、百折不挠，力争上游于罕见之逆境之中，不苟安于图存，寻且自力更生、锐意进取，其经济日臻繁荣，民生日趋改善。”

潘小涛说，“对这番话，香港人必感受甚深！事头婆，愿您一路好走！”有网友在贴文下留言，“一个建设香港；一个破坏香港。”、“一个制造机会 一个制造恐慌”、“没有英国梦，没有爱英爱港的领导班子，没有清零政策…只有安定繁荣”、“真正的领导人，国家的繁荣只会归功于人民勤奋努力，不会妄自尊大，认为无自己就无国家无人民，强逼人民尊重自己！”

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