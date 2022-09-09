美媒：中国为抗疫疾呼中秋“就地过节” 网民不满

中国再扩大旅行限制

疫情的爆发和即将到来的假期导致中国收紧了对国内旅行的限制。

中国急吁民众在即将到来的中秋假期就地过节。据华尔街日报报道，北京政府奋力遏制这场官媒所说的过去两年来最广泛的新冠疫情复燃。然而，这种“动态清零”策略在网络上引发民怨。

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该报道援引中国国家卫健委周四在北京召开的新闻发布会上表示，跨省流动人员出发前和到达目的地后须接受核酸检测。国家卫健委倡导民众在即将到来的长周末假期期间尽量减少跨地市出行；该机构预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2,400万人次。

据社交媒体上的帖子以及中国新闻机构的报道，在四川省省会成都和贵州省省会贵阳，许多居民被从家中带到了由政府管理的大型隔离设施，有些人被带到了酒店。其他一些较小的城市，如新疆地区的乌鲁木齐和伊宁，实行局部或全面封控已超过一个月。

据成都市一些区政府的通告，为了减少非必要人员流动，这些区已要求严管线下非生活必需品门店、严控线上非生活必需品外卖经营。成都2,100万居民中的许多人自上周以来已被要求原则居家。

在拥有600多万人口的贵阳市，人们在社交媒体上抱怨，在连续几天居家后，食品供应无法得到保障。这一幕不禁让人想起上海和其他城市此前封控时的情况。

中国周三公布，周二新增本土病例降至1,314例，比前七天的平均值下降20%左右，即便如此，各地仍收紧防控政策。官媒《中国日报》发文称，本轮重燃的疫情是过去两年中涉及城市最广的一次，已经影响到100多个城市。

根据最新公布的数据，本周四川新增本土病例呈小幅上升趋势，周三报告周二新增本土感染者159例。中国边境地区新增本土病例数仍处相对高位，西藏、内蒙古和黑龙江当日总计新增600多例本土病例。

国家卫健委在发布会上称，已经派出5,000多人的力量前往西藏进行支援。自上月中旬以来，西藏累计确诊约15,000例，超过113名官员因防疫不力被问责。

上海和北京也有疫情重燃的迹象，北京市卫健委提醒，秋季开学之际要重点关注进返京学生。

华尔街日报续指，收紧出行限制是中国“动态清零”策略的一部分，这种策略是指一旦出现疫情就采取严格防疫措施，包括封控、大规模检测和关闭边境。中国共产党也在为下个月举行的五年一次的全国代表大会做准备，预计习近平将在这次会议延长他作为国家领导人的任期。

此外，周三公布的贸易数据显示了“动态清零”政策对中国经济所造成冲击的最新证据，8月份的进口与上年同期持平，创4月份以来最弱表现，主要因抗疫限制措施和房地产行业低迷加剧了国内需求的疲软形势。

值得注意的还有，在四川，抗疫限制措施加剧了本周6.8级地震造成的困难；此次地震已造成数十人死亡。有人在社交媒体上抱怨说，相较于迅速动员救援队伍而言，政府似乎更加重视新冠防疫工作。

地震发生地附近的甘孜州政府周一在一份声明中表示，救援人员和被疏散的人仍然需要持24小时核酸检测阴性证明。该声明此后已被从当地政府网站上撤下，成都市卫健委后来表示，疫情防控期间，发生灾害时，应优先保障市民群众生命安全。

据华日报道，贵阳居民们说，周末宣布封控时，他们并没有做好准备。该市市政府周三表示，在该区域最近一次大规模核酸检测中，有301人结果为阳性。该区域有200多座高层建筑。这些数字并没有反映在国家卫健委公布的最新数据中，国家卫健委统计的贵州全省病例仅有20例。

许多人在社交媒体上发帖说，电梯被关停，通往楼梯的通道被锁上。一位用户在微博上写道，她已经没有办法获得食物了。她写道：我查了网上所有的主要配送平台，没人配送。

据华尔街日报表示，试图联系这些社交媒体用户，但未成功。

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