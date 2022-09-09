联合国人权报告谴责中国在新疆涉嫌反人类罪 瑞士回应召见中国大使 现改口称召集一起开会而已

瑞士/中国/不是召见是召集一起开会

瑞士纠正了官方两天前宣布的关于与中国大使馆就新疆人权状况进行会晤的声明，不再谈及 "召见大使"。有消息说，瑞士官方或与不同媒体联络，希望将"召见"一词改为召集一起开会。瑞士方面没有提及更改词语后面是否有压力或隐情。

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据法新社今天报道称，关于瑞士官方与中国大使会面，伯尔尼不再谈论 "召见 "了。根据瑞士联邦外交部的说法，这是一个 "词语选择上的错误"。该消息证实了瑞士通讯社ATS的报道。

在瑞士外交部新的函件中，该官方外交机构解释说，瑞士外交部 "在巴切莱特女士的报告发表后与中国驻伯尔尼大使举行了一次会议"，但 "这次会议是与中国进行人权会谈的通常框架下的一部分"。

据瑞士说，这次会议是在星期四举行的。

米歇尔-巴切莱特选择在8月31日她作为联合国人权事务高级委员会负责人的任期结束前几分钟公布这份被期待已久的报告。

这份48页的报告受到了中国的严厉批评，中国施加了强大的压力，并开展活动阻止其发表，但许多西方国家对此表示欢迎，认为这是谴责中国当局侵权行为的坚实证据基础。

在这份报告中，联合国提到了可能的 "反人类罪"，提到了对维吾尔少数民族实施酷刑和性暴力的 "可靠证据"，并呼吁国际社会采取行动。

虽然这并没有增加人们对新疆局势的了解，但它确实为联合国对中国当局的长期指控盖上了确认印章。

法新社引据瑞士常驻联合国日内瓦办事处代表于尔格-劳贝尔（Jürg Lauber）周三说：我们认为该报告非常好。劳贝尔说：调查报告对事实相当客观，而且调查结果也非常清楚。

就这一事件，瑞士新闻中文今天报道的题目称是: 瑞士就联合国新疆问题报告向中国大使表达关切。

该报在文末还发表更正声明解释说，本文上一个版本提到瑞士基于联合国报告召见中国大使。周四(9月8日)联邦外交部做出澄清，称实情并非如此，同中国大使讨论联合国新疆问题报告本是瑞中两国就人权问题展开的定期工作会议的一部分。

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