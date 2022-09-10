乌军再传捷报 俄军放弃伊久姆 网民讥讽落荒而逃

俄罗斯侵乌战争

2022年9月10日，被乌军解放的巴拉克列亚，公路上被摧毁的俄军装甲车。

乌克兰东线大反攻再传捷报，继收复巴拉克列亚市之后又夺回哈尔科夫州重要的铁路枢纽库普扬斯克市，同时，乌军包围东北部军事补给重镇伊久姆，俄国防部紧急宣布将伊久姆和巴拉克列亚驻军撤至顿涅茨克，有中国网友则讥讽怎么“把落荒而逃说的这么冠冕堂皇”。

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俄罗斯国防部宣布撤出伊久姆，发生在占领库普扬斯克俄军投降几小时之后，库普扬斯克是铁路枢纽，对于部署在乌克兰东部的俄军补给至关重要。俄罗斯国防部为掩盖失败，称放弃伊久姆是“为实现解放顿巴斯既定目标，决定把驻扎在巴拉克列亚和伊久姆两地的俄军重新集结。”

路透社引用西方一批军事专家分析，乌军收复库普扬斯克市，很有可能斩断顿巴斯与俄罗斯的补给线，从而整体削弱俄军在乌克兰东部的部署，致使失去屏障的伊久姆数千俄罗斯军人陷入乌军重围之中。

一些中国网民对俄罗斯国防部“重新集结”的说法抱持怀疑，在中国央视网题为“俄国防部确认：已将伊久姆和巴拉克列亚的部队撤到顿涅茨克”报道的评论区，有网民说：“这是准备投降了吧！”

还有网民说：“把落荒而逃说的这么冠冕堂皇”。并指俄军 “明显中了声东击西调虎离山之计，脑残的俄粉还在洗”。

另有网民跟帖：“俄罗斯离投降可能还有点远。什么时候乌克兰开始进攻莫斯科或者圣彼得堡，使其岌岌可危的时候，俄罗斯就有可能和乌克兰讨论是否向乌克兰投降了！”

更有不少网民对俄军败退吃惊之余有点怒其不争：“俄军的实力居然如此不堪么？真是辜负了中国大量网友的支持和期待。”

目前乌东整个军事形势似乎对乌军相当有利，在收复多处重镇，迫使俄军撤出伊久姆的同时，另一座俄军5月初占领的利曼也岌岌可危。亲俄领袖Denis Pouchiline周六称，利曼“处境非常困难”，一如顿巴斯北方其他多座城市“。

周五，乌克兰总统泽连斯基宣布乌军已在俄乌边界地带收复30几处居民点，收复面积超过1000多平方公里。

乌克兰方面周六宣布，在乌南地区同样取得重大进展，在南部“多处地带，向前推进至少两公里以上，最多深入占领区几十公里”。

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