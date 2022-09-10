习近平为什么还要修改党章

中共二十大前瞻

中共政治局召开会议，讨论20大党章修正案。19大，已经修改党章，把“习近平新时代中国特色社会主义思想”正式写入党章，20大继续修改党章，还有必要吗？

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中共政治局称，“要把20大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章”，具体内容不详。分析称，此次修改党章，是要把习近平在党内“君临天下”的地位铁板钉钉，香港『星岛日报』周六援引分析认为，所谓重大理论观点写入党章，应该是把“两个确立”写入党章，进一步提升习近平地位。

“两个确立”是什么？就是“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位；确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。“两个确立”于去年底召开的中共19届六中全会提出，中共中央政策研究室主任江金权在会后强调，“两个确立”是“时代呼唤、历史选择、民心所向”，又称习近平是“当之无愧的党的核心、人民领袖、军队统帅。”

还有的分析认为，19大上，习近平虽然成为继毛泽东、邓小平，把自己名字写入党章的领导人，但未使用“习近平思想”，而是使用了一个冗长难懂的“习近平新时代中国特色社会主义思想”，像似一个很不高明的拼凑，『北京之春』荣誉主编胡平认为，20大上，可能会把上面那个啰嗦的全称变成“习近平思想”，“那当然就意味着再升了一步，和毛泽东思想完全并驾齐驱了”。

中国的国际形象在习近平手上受到空前折损，中国的经济在他手上一步步倒退，他强行推行的“清零政策”也被指只不过是让官员服从百姓屈从的政治工具，造成严重的次生灾难，因此，习近平治国的能力受到普遍怀疑。但是习谋划长久执政可谓“深谋老算”，2017年把习思想写入党章，2018年突然修宪，取消了国家主席任期制，为开辟第三任铺路，现在，20大临近，中共政治局刚刚宣布研究党章修正案，以备20大通过，显然，习近平为终身执政，做了体制的准备—取消任期制，思想的准备---把习思想写入党章。

但让观察人士疑惑的是，既已废除了任期制，也已在19大修改了党章，准备在20大连任的习近平，还要在20大修改党章，强化自己的地位，难道习对自己的地位还缺乏百分之百的把握。

若如上述分析，要把“两个确立”写入党章，形同坐实了这一疑惑，也就是说，近十年来，以反腐的名义清除党内有可能阻碍他的势力的习近平，在废除了任期制之后，在把习思想写进党章之后，还需要确立他在全党的核心地位，还需要确立习思想对全党的指导地位，给人造成的感觉是，习的地位并不如某些分析人士所称的那样强大和巩固。

六四25周年时，历史学家余英时接受本台采访时曾指出：“共产党现在是坐在一个火山上面。但到底会怎么样结束，谁也不敢说。”在废除了任期制，废除了集体领导制之后，君临全党，被指已将“党天下”变成“习天下”的习近平，会不会有一种坐在火山上面的感觉？

习近平及他统治的党沉浸在“喜迎二十大”的气氛中，中国到处却是大白横行、清零封城的恐怖场面，以及由此带来的严重的经济倒退，前中央党校教授蔡霞指出，精英阶层对习近平的不满情绪正在向下扩散，向公众蔓延。

如果习近平真那么强大，还需要“确立”他的地位吗？而且还需要“两个确立”？有人指出，习崇拜的毛泽东从来也没有强调过要确立自己的地位，全党不是还要不断高呼万万岁吗，看来，习近平政权远远没有“固若金汤”。

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