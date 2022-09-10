伊丽莎白二世国葬下周一举行 拜登马克龙等多国领导人参加

英国/伊丽莎白二世/葬礼

英国白金汉宫周六宣布，女王伊丽莎白二世的国葬定于本月19日星期一在伦敦西敏寺举行。预计包括美国总统拜登及法国总统马克龙在内的世界各国的领导人将云集伦敦，参加女王葬礼。英国安全部门正在准备英国史上“规模最大的维安和保护行动”。英王查理三世长子、王储威廉，联同妻子凯特及弟弟哈里王子夫妇，到温莎堡外与悼念离世女王伊丽莎白二世的民众会面。

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法新社消息，周四在苏格兰的巴尔莫勒尔堡安详离世的伊丽莎白二世的灵柩稍后将移送返回伦敦，女儿安妮公主陪伴在侧。白金汉宫表示，预计灵柩将于周二晚抵达白金汉宫，英王查理三世与王后卡米拉迎接。灵柩将于周三移送西敏宫，停放在灵柩台上，以王旗覆盖，并放上王冠、宝珠及权杖；在本月19日举行国葬前的4日，公众可瞻仰灵柩。

法新社报道，女王的国葬将于19日早上11时开始，预计出席女王葬礼的各国政要包括美国总统拜登、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩、日皇德仁以及前英联邦各国领导人。女王灵柩之后会送回温莎堡，为十天的全国哀悼期划上句号。周六正式宣誓继承王位的查理三世宣布，批准将伊丽莎白二世国葬日定为公众假期。

西敏寺历史悠久，是英国国王与女王接受加冕的地方。1953年伊丽莎白二世在西敏寺进行加冕仪式，她与菲利普亲王1947年在西敏寺结婚。

法新社报道，英国女王伊丽莎白二世8日辞世，英国准备举行近60年来的首次国葬，这将是1965年前英国首相邱吉尔国葬以来的首次。英国安全部门正在规划预计将是英国史上“规模最大的维安和保护行动”。

继承英国王位的查理三世周六在圣詹姆斯宫举行的历史性仪式上正式登基。登基会议由王室成员、政府官员、神职人员等组成。

另外，英王查理三世长子、王储威廉，联同妻子凯特及弟弟哈里王子夫妇，到温莎堡外与悼念离世女王伊丽莎白二世的民众会面。大批民众聚集在温莎堡外的道路两旁，当威廉等人走近他们时，他们报以掌声及欢呼声，4人之后隔着围栏与民众握手谈话。

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