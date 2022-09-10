华盛顿谴责莫斯科没有尊重狱中反对派纳瓦尔尼的权利

俄罗斯/纳瓦尔尼

9月9日星期五，华盛顿对莫斯科发出谴责，指责俄罗斯当局没有尊重正在狱中服刑的著名反对派人物纳瓦尔尼应该享有的权利，尤其禁止其与自己的律师进行自由交流。

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美国国务院发言人普莱斯透过一份公报指出：美国对俄罗斯政府任意、且越来越多地干涉纳瓦尔尼的权利深表关切。监狱方阻碍纳瓦尔尼为自己的辩护做准备，并通过监视其与律师交谈或延误他们之间文件交换等方式来阻止其与律师展开自由交流。普莱斯指出：种种做法再次表明：当局出于政治动机对纳瓦尔尼进行骚扰并以“涉嫌犯下轻罪”等借口一再对其实行单独监禁。这凸显了俄罗斯当局对像纳瓦尔尼一样 “讲真话的人”的恐惧心理。美国国务院发言人呼吁俄罗斯立即释放反对派人士纳瓦尔尼。

9月8日星期四，纳瓦尔尼披露：他与律师进行保密谈话的权利遭到剥夺。他还表示：他与辩护人交换的每一份文件都必须接受监狱管理部门的“三天时间的验证”。纳瓦尔尼指出：事实上，他的辩护权已经荡然无存，为自己辩护已经成为非常虚幻的一件事。

现年46岁的纳瓦尔尼是俄罗斯主要反对派人物之一，也是普京的主要反对者。他不断批评普京政府的腐败，并曾在2010年代初经常组织大规模游行。2020年在西伯利亚疑似遭人下毒，转送德国治疗。2021年2月返回俄罗斯时被捕。随后于同年3月以“挪用公款”的罪名被判处9年监禁。

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