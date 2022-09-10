奥密克戎BA.5死亡率低于流感 中国券商报告被删引关注

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中国券商华泰证券7日发表研究报告，以7个国家和地区的数字为论据，说明 奥密克戎的BA.5变种病毒死亡率已低于流感。这份报告事后被删除，但截图却仍广为流传，引起热议。

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中央社报道，报告由华泰证券首席宏观经济学家易峘撰写、以「新冠：海外新变种死亡率或已低于流感」为题。报告指出，在新变种病毒破坏力下降的背景下，亚洲各地区「正进一步放松疫情相关管控措施，并向『全面重启』推进」。

报告提到，经搜集澳洲、日本、韩国、新加坡、越南、印尼、香港等国家和地区的数据得知，在新变种病毒BA.5传播下，亚太地区COVID-19感染率再度回升，但重症和病死率明显下降。部份国家滚动病死率更低于0.1%，甚至低于流感病死率，病毒强度下降或为「确定趋势」，而接种3剂疫苗对降低重症及死亡率产生一定作用。

报告指出，亚太地区数据显示，BA.5变种病毒的重症和死亡率，大幅低于Omicron原始病毒及BA.2变种病毒。因此文章再度强调，病毒强度下降或为「确定趋势」。

这份研究报告推出后，一度被部分中国财经媒体及网路平台转发，迅速引发关注。然而报告及相关报导上线不久即被删除。

不过，仍有中国网友在看到报告全文后迅速截图，以至于报告的第1页仍能在中国网路上传播，还有一些网友在找不到报告内容下，四处探询哪里可以找到报告的画面截图。

不少网友表示，这份报告反映的是实情，且一次对比了7个国家和地区，更何况不是欧美国家而是亚洲国家。在这样的情况下，为什么中国还要坚持动辄全民核酸，动辄全面封城的清零政策？

但有券商并非医疗机构，少数中国网友质疑这类报告的专业性。

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