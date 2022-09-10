德国巴斯夫向中国南部投资百亿欧元

中德关系

据德国编辑部网络报道，尽管中国有清零政策和地缘政治紧张局势，德国化工巨头巴斯夫（BASF）还是在中国开设了新工厂。这是德国公司在中国有史以来最大一笔投资。

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德国化工集团巴斯夫表示，其位于中国南部湛江的第一家工厂本周开始投入运营。这是一个超级项目。该工厂每年将生产6万吨工程塑料化合物，以服务于汽车和电子行业。到2025年，该公司希望仅使用可再生能源来实现生产目标。这家总部位于路德维希港的公司计划到2030年向湛江投资100亿欧元。这是德国公司在中国有史以来最大的一笔投资。

就连中共中央政治局常委、国务院副总理韩正也在北京出席了工厂开工仪式。根据咨询公司Trivium China的说法，这绝对是不寻常的。如此高级别的共产党官员亲自表示祝贺，是极其罕见的。在国有企业中也难见到，更不用说外国公司了。

德国编辑部网络认为，中方发出的信息很明确，中国政府正在拼命吸引国际投资者。经过三年的清零战略，国内经济遭受重创，在华西方企业的情绪也跌至低谷。因此，中国官媒重点报道了巴斯夫新工厂的启动，说这代表了“中国进一步开放的新范式。”中国官媒花言巧语表达的内容最近被德国总理朔尔茨描述为“转折点”。德国政府正在制定一项新的中国战略。该战略可能比默克尔时代更具批判性。

许多美国公司已经起航东南亚，越来越多地背弃中国。许多德国公司也在考虑这一点。但所谓的转折点并未触及大型康采恩如巴斯夫或德国汽车工业里的大公司。比如，戴姆勒新总裁Ola Källennius 本周在接受德国《世界报》采访时表示：“在过去十年中，最大的增长发生在中国。事实上，我们现在在那里销售了超过1/3的销售额，这是一个成功的故事。”要让德国经济在没有中国的情况下运转？“那绝对是幻想。”

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