日本天皇和首相拟参加伊丽莎白女王国葬

日本/英国女王

英国伊丽莎白女王于9月8日逝世，日本宫内厅正在推进天皇出席女王的国葬的计划，预计将在内阁会议后作出正式决定，而日本首相岸田文雄也正在考虑参加定于本月中旬左右举行的伊丽莎白女王的国葬。据说现在基本的方向是天皇和皇后一起赴英，但也会考虑皇后的身体状况。

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日本皇室多年来与英国王室建立了密切的关系，虽然受新冠疫情影响推迟，但天皇和皇后即位后，英国是首个邀请他们访问的国家。

天皇出席外国皇室或国家元首葬礼的情况极其少见，唯一的例子是1993年，当时的明仁天皇和皇后夫妇参加了比利时国王博杜安一世的国葬。

而考虑到伊丽莎白女王和她所在的皇室已经和日本皇室的昭和天皇、明仁天皇和德仁天皇三代交流，因此决定推进前往参加。

而现任天皇、皇后也和英国缘分深厚，都有在英国留学的经历。如果天皇出席国葬，这将是他即位以来首次出访。

接到伊丽莎白女王逝世的消息，宫内厅10日宣布，天皇和皇后将从9日起服丧三天，以表达他们深深的悲哀和由衷的哀悼。

而岸田首相正在考虑参加定于本月中旬左右举行的英国伊丽莎白女王的国葬，他说：这是国际社会的巨大损失。并表示希望通过参加国葬表示衷心的哀悼。

首相岸田文雄9日访问了英国驻东京一番町的大使馆，吊唁英国女王伊丽莎白的逝世。他也在自己的推特上用英语和日语发帖表达了哀悼，他说：“当英国人民沉浸在深切的悲痛时，日本与英国在一起。”

岸田首相计划参加本月在纽约举行的联合国大会，现在政府正在安排岸田在此之前访问英国，参加19日前后举行的伊丽莎白女王的国葬。

岸田首相表示：“这对国际社会来说是一个巨大的损失”，我愿以出席国葬的方式表达诚挚的哀悼。

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