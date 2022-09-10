马克龙与新任英国首相特拉斯通电话 强调加强关系共同应对挑战

法国/英国/外交/政治

法国总统马克龙周六与新任英国首相特拉斯举行电话会谈，双方一致表示进一步加强法英关系以及密切合作应对挑战的共同愿望。马克龙并与乌克兰总统泽连斯基通电话，讨论乌克兰境内扎波罗热核电站情况以及法国对乌克兰的进一步援助。

广告 继续浏览后续

法新社消息，据法国总统府爱丽舍宫发布的声明称，马克龙将参加定于本月19日举行的伊丽莎白二世的葬礼，在与特拉斯的会谈中，马克龙再次向英国女王伊丽莎白二世辞世表示哀悼。

爱丽舍称，马克龙随后祝贺特拉斯当选英国首相，双方回顾法国和英国密切的历史性关系，并一致表示希望进一步加强两国关，密切合作，共同应对挑战，首先是支持乌克兰，并应对冲突对粮食及能源价格造成的影响。”

另据报道，法国总统马克龙周六与乌克兰总统泽连斯基举行电话会谈。

爱丽舍宫表示，双方讨论了乌克兰境内扎波罗热核电站的情况，以及法国对乌克兰的进一步援助。泽连斯基在社交专页说，两人的共同立场是，将核电站非军事化是保护欧洲免于核灾难的唯一途径。

报道指，马克龙与泽连斯基在会谈中强调，必须保证核设施安全，并支持联合国国际原子能机构的工作；双方并商讨法国如何帮助乌克兰解决需求问题。

俄罗斯出兵乌克兰后不久就控制了扎波罗热核电站，目前核电站仍由乌方技术人员运作，俄乌互相指责对方对核电站构成危险。国际原子能机构专家团此前完成考察核电站，其后发表报告，呼吁在核电站周边设立安全区。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅