习近平此刻去见普京比较尴尬

中俄关系

2022年2月4日，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在中国北京会晤时互相交谈，会后发表被视为“中俄轴心”的北京宣言。习近平应于9月15日在乌兹别克与普京会面。

乌克兰战争形势短短几天发生重大变化，乌军以闪电速度，三五日之内，在乌东连下重镇，包括攻克铁路交通枢纽伊久姆，切断俄军补给线，乌方称已收复3000多平方公里失土，且打到距离俄罗斯边境只有50公里。俄罗斯现在急需补充兵员，补充武器，补充装备。正好，中国国家主席习近平下周与普京会面。

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刚刚在俄罗斯结束访问的中国全国人大委员长栗战书向普京转达习近平的承诺，坚决支持俄罗斯，栗战书是为习普会开路的，俄罗斯驻华大使安德烈.杰尼索夫表示，15-16日，习普将利用乌兹别克出席上海合作论坛的机会举行峰会。这将是习近平自中国武汉爆发新冠疫情以来首次出国，这也是今年2月4日习近平与普京在北京发表中俄合作无上限声明后的首次面对面会晤，应该说，值此乌克兰战争形势扭转之际，普京万分需要习近平的“无上限合作”，习近平能给普京雪中送炭么？

在2月初习普发表北京声明数日之后，普京下令俄军侵略乌克兰，西方立即对俄罗斯展开全面制裁，并向乌克兰源源不断地提供军备，同时，美国国家安全助理沙利文与中共最高外交官员杨洁篪会晤，目的旨在警告北京不要军援俄罗斯，否则必遭严厉制裁，之后，拜登与习近平通话，核心的内容也是威慑中方不要暗中支援俄罗斯，试图削弱西方制裁俄国的实际效力。

一些分析指出，俄乌战争爆发初期，北京深信俄罗斯将很快打败乌克兰，但是北京的判断一如普京的判断，完全落空。如今，乌克兰战争已200日，乌军开始在东部、南部展开大反攻，俄罗斯却陷入了困境。

在西方不断地对北京发出警告后，北京没有走得更远，根据美国情报部门的消息，中国大体上没有向俄罗斯提供实质性支援。乌克兰外长库尔巴9月10日似乎也予以证实，当记者追问他如何看待至今没有谴责俄罗斯入侵乌克兰的中国时，库尔巴表示希望与北京进行“积极地对话”，他补充说，“只要中方的负责人说出有损乌克兰利益的话，我们会毫不犹豫地作出反应。但从原则上讲，我们没有发现中国帮助俄罗斯……这已经很不错了。”

事实上俄罗斯对习近平承诺的“无上限合作”一直有所期待，华盛顿邮报6月份曾报道，莫斯科多次呼吁北京兑现承诺，对北京害怕触发西方制裁不回应很不满。纽约时报日前报道，俄军弹药短缺，向伊朗购买无人机，目前正在采购北韩军火。有分析认为，中方从俄罗斯武器系统研发升级的系列武器，俄罗斯更应求之不得，那么，习近平本次会见他“最好的朋友”普京时，带去的礼物是什么？习近平会不会冒着彻底与西方闹翻的危险，向俄罗斯承诺提供经援、军援？

俄罗斯驻华大使馆微博官号刊载杰尼索夫大使新闻发布会部分内容称：“在中国，俄罗斯在乌克兰的行动得到了理解，甚至在某些地方还受到了尊重，公众舆论是站在我们这边的“，不知道这位大使有看没有看到这两天中国网民的一些反应？这位大使还说：“中共二十大后中国领导层的人事变动不会影响俄中伙伴关系。我们的关系是独立自主的，不取决于个人立场。”不知道大使是否知道习近平准备连任，中国领导大概率不会改变？

美国约翰霍普金斯大学政治学教授、中国问题专家专家哈尔·布兰兹（ Hal Brands）10日发推分析，如果俄罗斯在乌克兰的战场局势像它看起来那么糟糕，将使中方骑虎难下。北京如援俄将受到西方制裁，但是，如果俄罗斯被乌克兰打败，北京也不能处之泰然，一个严重削弱的俄罗斯将会是一个用处不大的应对华盛顿的联盟，而且会在莫斯科内部引发政治动荡。而莫斯科政局动荡很可能使得习近平付出很大精力培植的“中俄战略伙伴关系”付诸东流。他认为，可以打赌的是，如果俄罗斯处境不利，普京会寻求获得北京更多的支持，如果北京不能满足普京的要求，可能会在中俄伙伴关系产生大紧张。无论如何，正在乌克兰发生的变化对北京十分不利。

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