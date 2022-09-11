俄军乌东溃败 网友调侃竟无一人是男儿

俄罗斯侵乌战争

图为在乌克兰哈尔科夫地区，乌克兰军人准备用美国提供的M777榴弹炮向俄罗斯阵地开火。乌军在哈尔科夫地区取得重大进展，收复失地3000多平方公里，并于9月11日收复铁路交通枢纽城市伊久姆，切断了俄军的补给线。

乌军大举挺进，俄军在乌东节节败退，乌方宣布已收复失土3000多平方公里，打到离俄罗斯只有50公里，引起中国网友热议。

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赵昱鲲11日微博分析俄军溃败原由，一语双关指出：“俄罗斯再次迎来自己的‘竟无一人是男儿’时刻，原因也和历史上一样，历代沙皇把男儿杀的杀、流放的流放，怎么还能指望在自己的危机时刻有男儿挺身而出呢？“

作者说：天下的好事不能被你一家全占了。在维持自己统治的时候，国内无一个是男儿，然后发生战争时，又指望都是男儿，算盘也打得太好了。

作者笔锋一转，认为战场如此，舆论其实也一样。“目前虽然舆论场上好像都是一边倒，但是风向一变，溃败会比这次哈尔科夫战役更干脆。君子德风，小人德草，在反复的逆向淘汰之后，那一边看上去声势浩大，其实只是挤满了小人”。旁边有位跟帖的故意问：“你到底在说谁呢？”

署名“某胖”的在题为“我极其鄙视乌克兰大骗子”的博文中说：“如果伊久姆的俄军成建制投降，不但伟大的普京大帝不好跟国内交代，某国的普粉也没面子。……最令我生气的事，伟大的俄军的龙卷风呢？强大的S-500呢？这时候都不拿出来干掉乌克兰纳粹？等着下崽呢？关键是，他们一投降，伟大的某国爱国者还要不要力挺普大帝，还说不说那是战斗民族？这事儿的本质就是，被伟大的某国爱国者消灭了若干次的乌军某旅和早就灰飞烟灭的另外几支乌军部队现在成了东北厨子，这一道菜就是：包饺子。”

网友语气一语双关，充满暗示，讥讽的应是力挺俄罗斯的北京当局和中国亲俄的民族主义分子。

乌克兰战场形势突变，官媒也不能装作视而不见，有新华社背景的公众号“牛弹琴”也使用了“俄乌战场，形势正发生重大变化”标题，承认“乌军反攻确实凌厉”、 “攻守形势正在发生逆转”，但文章似乎暗示普京在下一盘大棋：“也不排除俄军在设置陷阱”。

这篇文章后面的评论也很有意思：

“我想此刻乌克兰人民的抵抗意志与当年的中国人民抗日战争的意志应该是一样的”。

“一场乌俄战争，把一个演员打成了硬汉，同时把一个硬汉打成了演员。把溃败说成撤退，真是讽刺。”

“法西斯最鼎盛时期尚且让人类打败，今日邪恶轴心算什么？”

毕竟还是有网友“有远见“，不满地质问：“看评论区占了三分之一的人希望俄罗斯溃败，说什么乌克兰是正义的一方。如果俄罗斯倒了，美帝北约的下一个目标就是中国，到时候你们会连猪狗都不如。“

但他立即遭到反驳，一位说：“你头上有半顶汉奸帽子，你这话很反动，你的意思我们是靠俄罗斯活着的吗？”另一位说：“你真无知!”

还有“智者”主张坐山观虎斗：“其实这场冲突，北约赢，则我们失去安定的北方边界，俄罗斯赢，则过于强大的俄罗斯也不符合中国的利益，而一直这么耗着的话，欧美就不能专心搞我们中国，俄罗斯也才会和中国走得更近。”

被称为“国师”的中国人大金灿荣教授8月22日与9月11日的两段评论也被网友并列在一起嘲讽，第一个是他的预测：“我觉得到年底，战争差不多会结束。战争结束的标志是，整个黑海沿岸的乌克兰地区被俄罗斯战略，乌克兰成为内陆国家……这是俄罗斯的第一个目标。第二个目标是乌东地区，俄罗斯有可能把乌克兰的10万军人消灭掉，5万国民自卫队消灭掉，去军事化和去纳粹化的目标基本实现了，以后，乌克兰将长期陷入内战。”金灿荣9月11日转向了，称“没有谁比俄罗斯更想早点结束这场战争了……但现在的问题是 ，俄军真是推不动，甚至还有点被动。

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