栗战书在海参崴之后去了莫斯科

中俄

中共三号人物栗战书在海参崴参加东方经济论坛后，访问了莫斯科。他向俄方强调，新时代中俄关系“将不断迈上新台阶”，普京则对俄中贸易尽管疫情仍“呈积极发展势头”表示满意，并相信“将迈向更高目标”。

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据中国官媒新华社9月10日发自莫斯科的报道说，中国全国人大常委会委员长栗战书9月7-10日对俄罗斯进行正式友好访问，他在“符拉迪沃斯托克”（海参崴），会见了俄总统普京，在莫斯科，与俄国家杜马主席沃洛金、俄联邦委员会主席马特维延科分别举行了会谈。

据这个报道透露，栗战书向普京转达了习近平的“亲切问候”和“良好祝愿”，并称，在习和普的亲自推动下，两国“政治互信”、“战略协作”、“务实合作”都达到了新高度，成为大国、睦邻友好、合作共赢的“典范”。此外，栗战书还向俄国人介绍了中共即将召开的二十大的有关情况。

俄官媒卫星网9月11日以“栗战书：新时代中俄关系将不断迈上新台阶”为题作了报道，称，普京向栗战书说，“俄中新时代全面战略协作伙伴关系具有特殊性和重要性”，“俄方对两国关系和各领域合作成果感到满意”。“特别是在新冠肺炎疫情形势下，双边贸易呈现积极发展势头，相信会迈向更高的合作目标”。他还预祝中共二十大胜利召开。

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