泽连斯基宣布乌军解放东部战略重镇伊久姆市

乌克兰/泽连斯基/俄罗斯/乌克兰危机

乌克兰总统泽连斯基周日宣布，乌克兰军队解放了东部战略重镇伊久姆市。乌克兰东部地区周日晚发生大面积停水断电，泽连斯基指责俄罗斯对乌东地区基础设施发达攻击，导致大面积断电。

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路透社消息，哈尔科夫州州长西内赫波夫(Olegh Synehoubov）周日在社交媒体上发文称，“俄罗斯占领军向哈尔科夫地区的战略基础设施发起攻击"，他表示，多个城镇中心都停水断电。被轰炸的地方还发生了火灾。

据路透社记者在哈尔科夫市中心报道，乌克兰第二大城市哈尔科夫周日晚间陷入一片黑暗之中。

另外，在哈尔科夫西北部的苏梅地区以及第聂伯罗彼得罗夫斯克，也都电力中断。

周日，乌军继续反攻，并在哈尔科夫州持续推进。

路透社消息，乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhnyi）周日表示，乌克兰部队继续在哈尔科夫州朝北、南、东3方推进。

扎卢兹尼在Telegram上表示："在哈尔科夫方面，我们不仅开始往南和往东，也往北挺进。我们距离边境只有50公里。"他还说，乌克兰武装部队这个月以来已经收复超过3000平方公里失地。

俄罗斯部队周末从该地区主要堡垒伊久姆市（Izyum）撤退，这是3月撤离乌克兰首都基辅以来的最大失败，数以千计俄罗斯军人拋下弹药和装备逃亡。

据最新战报，乌克兰总统泽连斯基周日在其官方账户发布视频称，乌克兰武装部队重新控制了哈尔科夫州的契卡洛夫斯克（Chkalovske）。

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