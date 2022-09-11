马克龙与普京通话 呼吁俄罗斯撤出扎波罗热核电厂武器

法国/俄罗斯/乌克兰/核电站

法国总统马克龙周日与俄罗斯总统普京通话，呼吁俄罗斯撤出存放在乌克兰扎波罗热核电站的武器，马克龙指，俄罗斯的占领导致核电站面临风险”；马克龙并呼吁俄罗斯尽快停止军事行动，展开谈判。乌克兰周日表示，扎波罗热核电站已经停运。

广告 继续浏览后续

法新社消息，据爱丽舍宫周日发表的新闻稿称，马克龙向普京明确指出，俄罗斯对乌克兰扎波罗热核电站的占领，是导致核电站面临风险的原因；马克龙并要求遵守国际原子能机构的建议，以确保核电站的安全。

爱丽舍宫称，马克龙将继续与乌克兰总统泽连斯基以及国际原子能机构总干事格罗西保持联系，“并将在未来几天内”再次与俄罗斯总统对话，以达成协议确保核电站安全。

此前据克里姆林宫表示，普京曾在电话中警告，乌克兰经常性袭击这座被俄军占领的欧洲最大核电厂，将造成“灾难性后果”。

马克龙还在与普京的电话会议中谴责俄罗斯继续在乌克兰开展军事行动，并呼吁俄罗斯尽快停止军事行动，开始谈判，恢复乌克兰的主权和领土完整”。

周六，马克龙与乌克兰总统泽连斯基再次通话，双方认为，扎波罗热核电厂情况“非常令人担忧”。

据乌克兰国家核电公司周日表示，扎波罗热核电站已完全停止运作，为进入"冷停堆"状态做准备。公告称，扎波罗热核电站6号机组当地周日凌晨与电网断开连接，正在为冷却和进入冷停堆状态做准备。

公告强调，核电站与电力系统连接的电缆受损风险仍然很高，核电站本身用电需求将由柴油发电机提供，乌克兰国家核电公司将采取一切可能的措施向核电站提供额外的柴油燃料。

俄新社也引述扎波罗热州俄方官员说，扎波罗热核电站最后一个动力装置已停止运行。核电站由柴油发电保障供电。另外，国际原子能机构两名专家仍在核电站工作。

另外，马克龙在与普京的会谈中，就世界粮食安全问题做出了必要的澄清，马克龙强调，欧洲的制裁不包括农产品及从事农业必不可少的产品。马克龙要求普京确保俄罗斯与乌克兰在土耳其及联合国监督下达成的协议得以实施，以使出口粮食顺利运抵急需粮食的地区。

普京日前召开俄罗斯联邦安全会议讨论粮食问题，他表示目前从乌克兰出口的粮食，几乎没有出口到发展中国家；根据莫斯科的记录，只有3%乌克兰粮食流向最贫穷的国家。

乌克兰总统泽连斯基反驳普京的说法，指从乌克兰出口的几吨粮食，很快抵达面对饥荒危机的索马里。

英国也反驳俄普京有关乌克兰粮食出口的言论。英国国防部指联合国的统计显示，乌克兰根据黑海谷物出口协议出口的谷物中，约30%供应给非洲、中东及亚洲的中、低收入国家。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅