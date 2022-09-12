新冠疫情后中国国家主席习近平本周将首次出访中亚两国

习近平出访中亚

中国官媒周一表示，中国国家主席习近平将进行新冠疫情爆发后的首次海外访问，本周三至周五，习近平将前往中亚，访问哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国。并出席在乌兹别克斯坦具体的上合组织峰会。在峰会期间，他还会和俄国总统普京会面。

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据法新社从北京发回的报道，中国官媒的中国新闻社说，习近平将出席在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海经济合作组织成员国领导人峰会，并 "分别对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进行国事访问"。

上合组织由中国、俄罗斯、和四个中亚国家--哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦--以及印度和巴基斯坦组成。

9月14日周三，习近平首先访问哈萨克斯坦，9月15日至16日赴乌兹别克斯坦，参加在撒马尔罕举行的上合组织峰会，撒马尔罕是古代丝绸之路上的一站。

俄罗斯也表示，在峰会期间，中国国家主席习近平将与俄罗斯总统普京会面，因乌克兰战争莫斯科受到西方国家经济制裁的打击，寻求加强与北京的关系。

另据路透社报道，克里姆林宫的顾问尤里-乌沙科夫上周就告诉记者，俄罗斯总统将在峰会上与中国主席举行会谈。他还补充说，这次会议将是 "极其重要的"。报道指出，两国元首的会晤将给习近平提供强调其影响力的机会，而普京则能表明俄罗斯对亚洲的兴趣。

中国国家主席上次出国访问还是在2020年1月，当时习近平对缅甸进行国事访问。访问结束回国几天后，新冠疫情在武汉爆发，随之而后的就是封城防疫措施。法新社报道称，从那时起，习近平主要以网上视频的虚拟形式进行外交活动。不过，在今年2月份的北京冬奥会期间，他接待了几位出席冬奥会的外国领导人，这是自疫情流行以来，他首次与外国领导人进行面对面的会晤。

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