习近平是怎样炼成的？

俄罗斯侵乌战争

中共即将召开20大，似乎一切都已明了，习近平将不顾中共党规限制，开启第三任，尽管不能排除变数，多数观察人士评估，习近平连任的可能性很高。至于他开启第三任后，面临什么样的形势，许多分析并不看好。坦承“我曾有机会长期近距离观察中共的宫廷内斗”，“我帮助培训了数千名在中国官僚机构任职的中共高干”，目前旅居美国的前中共中央党校教授蔡霞，日前在美国最新一期『外交事务』发表长文(https://www.foreignaffairs.com/china/xijinpingderuodian)，对习近平如何一步步走向权力核心，如何走向独裁，以及对中国走向的可能影响，做了大体清晰的勾勒。文章关于习近平的某些描述在一定程度上印证了之前的一些说法，同时也披露了一些鲜为人知的内部消息。

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靠父亲

习近平掌控了中共所有大权后，个人崇拜也达致极点，官媒神话习近平，宣传“梁家河的故事”，但习早年插队的梁家河与其后来升官并无关系。蔡霞直言不讳地点出：中共体制一个持续不变的特点是：人脉至关重要。一个人若要在党内升迁，那么，他的个人关系，包括其家庭声誉及党内派系，往往与能力和意识形态表现一样重要。

习近平靠着父亲的地位和名声，很早就担任了耿飚的秘书，但他初期在官场的发展并不十分顺利。1980年代初，习近平到河北正定担任县委书记，他的母亲给河北省委书记高扬写信，希望关照儿子的仕途，高扬在省委常委会上公布了信的内容，这种明显的说情升官、寻求特权的做法暴露后，让习家陷入尴尬。习近平没有忘记这件事，2009年高扬逝世，习作为曾经的中央党校校长拒绝出席另一位中央党校前校长高扬的葬礼。

习近平父亲的密友，福建省委书记出面，把习调动到福建省。然而习在福建省表现平庸，在地级职务上停滞不前，无法完成向省部级的跨越，但是，1992年，习的母亲向新任福建省委书记贾庆林写信请求帮助，习近平被调到福州，开始从官场起飞。

反腐集权

习近平上台后做的一件影响很大的事是反腐运动，但很快就被批是选择性反腐，习在利用这场运动进行政治清洗。蔡霞指出，在这场运动中，被习近平视为最有权势最有威胁的官员遭到逮捕和判刑，包括前政治局常委、政法沙皇周永康，包括被视为习近平竞争对手、潜在的接班人政治局委员孙政才。

但是帮助习近平起家的人没有被触及，习近平投桃报李，在其升官过程起过重大作用的贾庆林后来成为中共常委，尽管国际记者联合会公布的巴拿马文件显示，贾庆林及其家人极其腐败，然而贾家在习近平的反腐运动中安然无恙。

提拔亲信

正如习是依靠父亲的人脉而走入官场，习在登上最高权力舞台的时候也采取类似的手段提拔亲信，包括习在担任浙江省委书记期间形成的嫡系—之江新军，包括习的大学同学和中学旧友，不管他们是否胜任，习可以迅速予以提拔。蔡霞举出的例子是习在清华大学时的室友陈希，被任命为中组部部长，而这个有权决定干部提升的重要职位一般必须由政治局委员兼任，但是，陈希没有任何相关资历，没有地方党务经验，照旧提升。

背弃任期制

取消国家主席任期制是习近平否定邓小平制定的取消国家领导人终身制的重要步骤，从而为自己长期执政铺路。

蔡霞指出，邓小平限定了国家主席两个五年的任期制，并建立了集体领导模式，但邓照旧把被认为政治上过于自由化的胡耀邦和赵紫阳赶下台。邓的继任者江泽民则将自己的顾问团队制度化，向常委会全体成员征求意见，采取多数决定制，江泽民还引入差额选举，使得中央委员的选举更具竞争性，以至于连太子党也会输掉选举。

胡锦涛上台后中国进一步走向集体领导，胡以全体常委“一致同意”来执政，出现了所谓“九龙治水”的局面。胡还试图扩大使用任期限制，并在省部级以下建立了任期制。胡锦涛还建立了一个政治局委员要先经过中共高层的党员投票选出的机制，但具有讽刺意味的是，习近平却靠着这一“准民主制度”，升到了权力的顶点。

2007年，在中央委员会扩大会议上，400多位高层领导人以投票的方式，从200名部长级官员名单中推荐25人担任政治局委员，习近平得票最多。蔡霞解释说，决定因素不是习作为浙江省委书记与上海市委书记的政绩，而是投票人对他父亲的尊重，以及来自于退位的党的元老的支持和压力。

蔡霞提到的支持习的退位元老不知是否指的是江泽民和曾庆红，一种广泛流传的说法指江曾认为习 “忠诚听话”，容易驾驭，最终隔代指定习将接任胡锦涛担任总书记，而改变了最先让李克强担任总书记的决定。江泽民没有想到，习上台后大力清除他的人马，包括江在军队的亲信。民间因此有江曾“悔青了肠子”的说法。

习虽然靠党内投票获利，但他掌权后，却取消了所谓党内“海选”，因为害怕不利集权。十九大开幕前，新华社在题为“新一届中央领导集体产生过程中那些意味深长的故事和细节”披露，习近平集权首先从修改党内人事选拔制度开始，技术上取消党内投票，恢复神秘莫测的个别谈话制度，强化威权。该文还指责十七大十八大探索会议推荐方式，投票选举方式“带来了一些弊端”，简单“划票打勾”，导致“民意失真”。为了把党内投票的弊端说尽，文章还举出了周永康、孙政才、令计划“利用会议推荐拉票贿选”。

习近平在2018年发动“宪法政变”，取消国家主席任期制，从而为自己在20大续任铺平道路。

君臣关系

蔡霞指出，习取消了“党政分开”，成立大约40个小组，自己亲任组长，凌驾于政府机构之上。这些小组从国务院总理李克强手中夺走了大部分权力，并将李与习近平的搭档地位降低为助手的地位。从李克强在公开场合的举止也一目了然，李的两个前任朱镕基和温家宝出面时与江胡并肩而立，而李克强则主动与习近平保持距离。

习还改变了常委会的运作方式，每个政治局委员甚至常委，都必须向习近平提交书面报告汇报，由习来点评他们的工作，蔡霞援引一位前高官的话说，曾经是习近平最亲近的盟友，七常委之一，后来担任国家副主席的王岐山抱怨，习和其他常委的关系已经是“君臣关系”。

蔡霞指出，习近平一旦掌权，就再也不能容忍批评意见，她举王岐山友人透露，作为习亲信的常委王岐山曾建议习把对党内要求的“八项规定”改名为正式的党内制度，“但即便这是相当谄媚的建议，也被认为是某种冒犯，因为这不是他自己想出来的，习因此当场斥责了王。”

自卑情结

习不容忍批评意见，对常委如此，更不容忍党内高级干部写信建议。那些尝试这样做的人得到了教训。蔡霞举例说，2017年，解放军高级将领，前国家主席李先念的女婿刘亚洲致信习近平，建议调整新疆政策，停止关押维吾尔少数族裔民众，刘亚洲被警告不要妄议习近平的政策。

习近平为什么如此排斥别人的建议，蔡霞认为其中一个原因是习近平有自卑情结，习的教育程度很低，虽然名义上曾在清华大学读书，但是作为“工农兵学员”，而不是被大学凭成绩录取的学生。

灾难性的决策

蔡霞指出习近平要掌控一切的统治风格导致他做出许多灾难性的决定，外交上摈弃邓小平的“韬光养晦”，与普京的俄罗斯结成事实上的联盟，进一步疏远与国际社会的关系；经济政策将民营经济视为统治威胁，复辟毛时代计划经济，党对经济的干预从根本上导致中国经济政策放缓；习近平的清零政策带来的更是灾难。

习的统治在中共内部引起越来越多的反对，蔡霞指出，中共领导层从来不是铁板一块，习近平在党内面临来自左中右三派越来越多的反对。强调保护经济发展的李克强总理，悄悄抵制习近平的清零政策，但是，截至目前，李克强一直忍让习的专横跋扈，“或许，他不久就会达到忍让的临界点。”

文章认为，在官僚机构，精英阶层的愤慨正向下扩散。让习担心的是，精英们的不满情绪正在向公众蔓延。大多数中国人不想退回到毛泽东时代，中共精英内部许多人则对习打破传统的权力分配规则不满，并认为他的鲁莽政策正在危及党的未来。自1989年六四以来，“中国领导人第一次不仅要面临内部异议，而且要面临民众的强烈反对、以及社会动荡的真正风险。 ”

为连任大举清洗

习为保证连任，采取了一系列威胁行动。加强表面上的反腐运动，包括近来对公安部及安全系统高官的清洗；对党内高官的控制甚至扩至退休官员，包括退休的国家领导人在内的党内经援都不敢在官方活动之外相互交流。习为了保证第三任，还对退休干部发出威胁，宣布以“倒查20年”来“消除隐患 ”，警告他们“不得公开妄议党中央的大政方针”，为了保证得到出席中共20大2300名代表的支持，对 与会代表经过严格仔细的筛选，并且为了防范在会议期间出意外，出台禁止“非政治活动”禁令，防止会外串联。

作者认为在中共20大召开前，中共内斗可能会愈演愈烈，习可能下令逮捕更多高官。习的第三个任期并未铁板钉钉，反习人士如果能够说服多数常委，或者说服党内大佬干预，而且，迹象显示，军队将领中仍然存在着反对者，加之经济危机，赶习下台的可能性存在。不过，作者认为今天秋天最可能的结果是，习通过操纵程序、恐吓对手而获得第三个任期。

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