俄军败退 俄多地议员要求罢黜普京

俄罗斯侵乌战争

俄军在乌东惨败引发表面平静如水的俄罗斯政坛动荡，圣彼得堡及莫斯科的两组市议员9月9日公开要求普京下台。他们的理由是：俄罗斯总统失败了。

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斯莫尔宁斯科耶市（圣彼得堡的一个区）的一组议员向下议院院杜马发出一封正式信函，要求解除国家元首的职务。信中指出，乌克兰军事行动 "损害了俄罗斯及其公民的安全"，也损害了经济，而且未能阻止北约向俄罗斯边界推进。这些民选官员表示，克里姆林宫领导人的行为属于『宪法』第93条，根据该条规定，总统可因 "叛国罪 "被罢黜。

呼吁信的作者德米特里-帕利乌加在推特上公布了这一消息。该议员认为，普京应对 "俄罗斯健壮男子的死亡、国家经济衰退、俄罗斯的人才流失以及北约的东扩负责”。

莫斯科罗蒙诺索夫区的市议员们写给普京的信虽然没有那么尖刻，也没有直接提到乌克兰战争，但他们也邀请国家元首辞职。他们在信中说："研究表明，在权力经常变化的国家，人们的平均寿命要比领导人永久盘踞权力的国家更好、更长。"议员们信中指的是执政已长达22年的普京。信中还说，"您和您的下属所使用的言辞长期以来一直以不容忍和侵略为特征，最终使得 我们的国家重新陷入冷战时代。我们再次用核武器威胁全世界，俄罗斯又回到了被恐惧和憎恨的状态。"“我们要求您卸任，因为您的观点、您的商业模式已经无可救药地过时了，阻碍了俄罗斯的发展和俄罗斯人发展的潜力”。

7名要求普京下台的彼得堡市议员很快被警方传唤，随后又释放，但并意味着他们空前的行动不会得到惩罚。属于反对阵营的米哈伊尔-洛巴诺夫说："这是一个非常勇敢的行为。不幸的是，在今天的俄罗斯，他们将面临很大的问题。很明显，今天我们国家有数千万人对正在发生的事情感到不满，但他们却不敢说出来，不敢写，不敢发表。”

法国世界报发出的报道认为，议员们的行动不可能成功，但却反映了俄罗斯选民对持续了6个多月没有取得承诺结果的军事行动的厌倦和一种挫败感。普京于2月24日侵乌行动时，俄罗斯权威的政治评论家声称，"特别军事行动 "将持续三天，并在基辅建立一个亲克里姆林宫的政权。

现在看来，即使把野心降低，俄罗斯甚至也无法占领整个顿巴斯。侵占的扎波罗热和赫尔松很容易受到乌克兰的反攻，迫使俄罗斯当局9月11日宣布无限期推迟举行将两地并入俄罗斯的所谓 "全民投票 "计划。

被俄军在哈尔科夫的惨败激怒，对普京的愤怒也开始向民族主义圈子蔓延，其中一些人在前军事将领伊戈尔-古尔金(Igor Guirkine)带领下，将军事失败的责任归咎于普京。还有许多人谴责国防部长绍伊古和参谋长格拉西莫夫无能。

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