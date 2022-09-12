国际劳工组织报告：全世界有5000万人处于现代奴役中

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联合国国际劳工组织周一发表最新的《现代形式奴隶制全球估计》调查报告显示，到2021年，全球有5000万人生活在现代奴役中。其中，2800万人被强迫劳动，2200万人被困在强迫婚姻中，这一数字较过去增加。该报告特别强调了联合国各机构对包括新疆在内的中国强迫劳动的担忧。

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法新社报道，国际劳工组织（ILO）的报告指出，新冠疫情、武装冲突，以及气候变迁等种种危机，导致工作与受教育权利遭受前所未有冲击，加剧极端贫穷与被迫迁徙的情况发生。

报告指出，相较于上次统计的2016年，处于现代奴役状态的人数增加约930万人。

根据最新数据，在2021年，约有2760万人被迫强制劳动，其中超过330万人为儿童，另有2200万人被迫结婚。国际劳工组织发现，强制劳动有过半数发生在中高收入，或是高收入国家，发生在移民工身上的机率是一般工人的3倍以上。

报告称，从规模上看，强迫劳动在阿拉伯国家最为普遍。 而强迫劳动人口数字上看，亚洲及太平洋地区的强迫劳动人数占世界总数的一半以上。 该报告特别强调，联合国各机构对包括新疆在内的中国强迫劳动状况的担忧。

国际劳工组织的报告在有关中国强制劳动部分，提到前联合国人权事务高级专员巴切莱特8月31日公布的报告。报告指出，中国针对维吾尔族和“其他主要以穆斯林为主的社区”存在“严重侵犯人权行为”。报告评估：在“更普遍地限制和剥夺个人和集体享有的基本权利的情况下，中国对维吾尔族和其他人进行任意拘留的程度可能构成国际罪行，特别是危害人类罪。”

法新社称，中国在8月12日向国际劳工组织总干事盖·莱德递交了中国批准《1930年强迫劳动公约和《1957年废除强迫劳动公约》的批准书。劳工组织表示，"中国此举为与该组织与政府合作，打击强迫劳动行为开辟了新的道路”。莱德向法新社表示，这也意味着中国将开始通报维吾尔人的情况，这将为我们提供新的接触机会”； 但他也承认，谈论新疆问题“并不容易”。

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