朔尔茨排除单方向乌克兰交付战斗坦克的可能性

俄罗斯侵乌战争

据德国广播电台报道，乌克兰要求德国提供豹2型主战坦克，在德国引发了进一步向乌克兰提供武器的讨论。德国总理朔尔茨排除了单方向乌克兰交付战斗坦克的可能性。

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朔尔茨在交付武器方面注重火炮和防空防御。在周一柏林新闻发布会上，朔尔茨提到了猎豹防空坦克，2000自行榴弹炮，多管火箭发射器和防空系统Iris-T。朔尔茨排除了德国单方向乌克兰武装部队交付德国战斗坦克的可能性。

朔尔茨表示，德国政府正在就这个问题与盟国密切磋商。他指出，目前还没有任何国家交付过西式装甲运兵车或主战坦克。

德国联邦议会国防委员会主席斯特拉克齐默尔曼（Strack-Zimmermann）此前曾呼吁，朔尔茨总理应放弃不想向乌克兰运送德国主战坦克的做法。这位自民党政治家呼吁立即交付豹2主战坦克和“黄鼠狼”步兵战车。他说，通过提供此类武器来巩固乌克兰军队在收复领土方面取得的成就具有重要意义。

德国联邦经济部国务秘书布兰特纳（Dr. Franziska Brantner）则表示，须由西方联盟决定向乌克兰提供哪些武器。

在野党联盟党也要求提供更多武器。联盟党国防政策发言人哈恩向Funke媒体集团表示，乌克兰目前的事态发展表明，通过必要的手段，普京的入侵行为可以被成功击退。德国政府最终必须放弃不情愿态度，并提供更多武器。

俄罗斯驻柏林大使Dergej J. Netschajew警告说，运送致命武器不仅用于对付俄罗斯士兵，还用于对付顿巴斯的平民，这是德国政府不应该越过的红线。他提到了德国对二战纳粹罪行的道德和历史责任。 在上周六与德国外长贝尔博克的会晤中，乌克兰外长 Dmytro Kuleba强调说，他的国家急需豹2型坦克。

莱比锡出版的《人民之声》报表示：俄军在撤退，乌克兰在反攻。虽然要得出具有深远意义的结论还为时过早，但有一点似乎很清楚：西方提供的武器，包括德国的猎豹防空坦克，为乌克兰最近的军事胜利做出了重大贡献。因此，德国必须提供更多重型武器。

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