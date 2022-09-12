泽连斯基："我军仍在乘胜前进" 已夺回近6000平方公里领土

乌克兰/泽连斯基/俄罗斯/军事

乌克兰总统泽连斯基周一表示，乌克兰军队在9月初发起的反攻中，重新夺回了俄罗斯军队控制的近6000平方公里领土。泽连斯基说，"我们的军队在乘胜前进"。德国防长表示希望乌军近期军事进展可加快战事结束。

广告 继续浏览后续

法新社消息，泽连斯基周一在社交媒体上发布的一段视频中表示， “自9月初发起反攻以来，乌克兰军队已经解放了乌克兰东部和南部的6000平方公里领土"，泽连斯基表示，"我们的军队仍在继续前进"。

泽连斯基并在讲话中分别向执行反攻认为的三个方面军致谢，称赞他们在军事行动中的英勇表现，如果战果得以巩固，这将是乌克兰自3月底俄罗斯军队从基辅郊区撤出以来，乌军取得的最重大的战果。

法新社称，乌克兰军队首先宣布在南部发动反攻，然后在过去一周，乌军在东北部与俄罗斯接壤的哈尔科夫地区闪电推进，迫使俄罗斯军队撤退到其他阵地。

乌克兰并宣称，在与被吞并的克里米亚接壤的赫尔松地区（南部）以及自2014年以来在亲俄分裂分子控制下的东部地区都取得了胜利。

此前，乌克兰方面表示，武装部队重新控制东部哈尔科夫地区一些村庄，迫使俄军撤回东北部边境。

哈尔科夫州州长西涅古博夫说，乌军在前线部分地区，已反攻到了俄罗斯边境接壤的地方；武装部队总参谋部说，乌军在24小时内，重新控制了超过20个住宅区，哈尔科夫多处地方，之前因俄军炮击而停水停电，截至当地周一，区内约80%人口，已获恢复水电供应。

另据报道，德国国防部长兰布雷希特周一表示，乌克兰在与俄罗斯的战斗中，捍卫欧洲安全，希望乌克兰方面近期取得的军事进展能加快结束战争。

兰布雷希特接受美国政治新闻网站访问时表示，德国必须从过去几年的错误中汲取教训，采取更重视军事需求的国家安全战略，他并指德国的价值观、民主、自由与安全，在乌克兰得到捍卫，乌克兰近期的成功带来希望，俄罗斯可能被迫结束战争。

兰布雷希特强调，无论这场战争要持续多几个星期或几个月，德国都会支持乌克兰，他表示德国正训练乌克兰士兵扫雷，也正与波兰进行非常具体的会谈，计划在波兰东部设立维修中心，以便在需要时迅速修理交付给乌克兰的武器。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅