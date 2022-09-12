英女王辞世：民众瞻仰灵柩 国葬前全英默哀一分钟

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英女王伊丽莎白二世的灵柩周一移送到苏格兰爱丁堡的圣吉尔斯大教堂，英国国王查理三世率皇家成员周一晚举行了追思仪式。女王灵柩周一移至圣吉尔斯大教堂，供公众瞻仰和悼念。英国政府宣布, 在国葬举行前一天,全国将默哀一分钟。

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法新社消息，英王查理三世, 联同三位弟妹, 包括安妮公主、 安德鲁王子和爱德华王子, 尾随灵车, 护送女王的灵柩, 由荷里路德宫经皇家大道前往圣吉尔斯大教堂，沿路两旁有数千名民众向女王告别。在追思仪式过后，女王的灵柩供民众弔唁。女王灵柩将在周二晚由皇家空军运返伦敦。先在白金汉宫停放，然后将在西敏宫停灵约四天给公众瞻仰灵柩，英女王的国葬将于下周一举行。

英国政府周一宣布, 在国葬举行前一天, 即周日晚上八时，全国将会默哀一分钟。

英媒12日称，女王灵柩9月14日起在伦敦西敏寺供公众瞻仰。前往瞻仰遗容的民众面临长3英里（约4.83公里）的人龙，需要通宵排队，等候12小时才能见到女王，预料总人数将可能接近100万人。

英王查理三世到爱丁堡出席悼念仪式前，在伦敦首次以英王身份到国会，与王后卡米拉坐在西敏厅王座上接受上、下议院, 就英女王逝世致弔唁辞。查理三世在仪式上发言时向母亲伊丽莎白二世致敬, 并称将忠实追随母亲树立的典范，维护宪政原则。

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